Починається дефіцит: Росія попросила у Білорусі їжі

Росія звернулася до Білорусі з проханням про постачання продуктів – в умовах пандемії коронавірусу "наддержава" не може прогодувати своє населення.

В РФ уже починається дефіцит їжі. Про це повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко, говорячи про те, що білоруських магазинах достатньо продуктів, передає БелТА.

Росія попросила у Білорусі їжі

"У нас достатньо продуктів. Росіяни коли закрили кордон, ритейлери їхні звернулися до нас: дайте продукти харчування, тому що у нас починається дефіцит. Звичайно, ми формуємо партії і відправляємо, і ціна вже зовсім інша", – сказав Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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