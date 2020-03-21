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21 березня • оновлено в 14:16
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Починається дефіцит: Росія попросила у Білорусі їжі

17.3т
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Росія звернулася до Білорусі з проханням про постачання продуктів – в умовах пандемії коронавірусу "наддержава" не може прогодувати своє населення.

В РФ уже починається дефіцит їжі. Про це повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко, говорячи про те, що білоруських магазинах достатньо продуктів, передає БелТА.

Росія попросила у Білорусі їжі

Росія попросила у Білорусі їжі

"У нас достатньо продуктів. Росіяни коли закрили кордон, ритейлери їхні звернулися до нас: дайте продукти харчування, тому що у нас починається дефіцит. Звичайно, ми формуємо партії і відправляємо, і ціна вже зовсім інша", – сказав Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Ціни на продукти
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
продукти
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Только что был в Ашане потом в Ленте, еды нету. Голодные люди покупают кожанные вещи, их говорят если долго варить, то можно кушать. Купил себе пару ремней, вечером сварю и буду бульон пить. Планируем с семьей перебраться в сытую Европу, скорее всего в самую процветающую страну галактики - Укроину. Тем более укроинскую мову я знаю, там все просто, меняешь одну букву в слове и ты уже xoxoл.
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6
1
hunt andres
hunt andres
Более нелепого фейка даже представить трудно. Обосс, вы ипанулись?
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2
2 из 6 ответов | показать все
Добрыня .
Добрыня .
hunt andres, ты написал, что фейк, я тебе показал что не фейк. Про нехватку продуктов ничего тебе не писал. Хотя https://www.youtube.com/watch?time_continue=1291&v=SoKBAeU2iV0&feature=emb_logo
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0
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
hunt andres, Запасы? У нищих голодранцев? Насмешил...
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2
Si Kal
Si Kal
Недоимперцы голимые :)))
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5
6
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Si Kal, прикинь... а вы холопы неголимые...))) натуральные, 100%-ные...
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3
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Економіка Ринки та компанії

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