Головна Новини
17 вересня • оновлено в 05:31
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

573 Читати матеріал російською

Луганськ по окупацією бойовиків "ЛНР" – це не просто місто, яке не розвивається шість років. Час тут пішло назад і життя облцентру скотилася в "совок", а в інших моментах і в 37-й рік.

Про це в "Живому журналі" пише блогер Максим Мирович, який за допомогою читачів протягом літа 2019 року. "Знімалося це все на бігу і тоді, коли навколо майже не було людей – в окупованому Луганську зараз створена атмосфера 1937 року, і за такі фото за доносом людини можуть відправити "на підвал" – це теж найчистіший сталінізм, який знову повернувся до окупованої частини України", – пише Мирович.

Розповідь він починає з фотографії гіпермаркету "Metro", який, як і в Донецьку, був розграбований і закритий.

"У Донецьку при пограбуванні "Metro" були також розграбовані ще й знаходяться поблизу автосалони Mitsubishi, Peugeot і Porshe, а сусідній гаражний кооператив – бойовики просто зривали двері гаражів важкої військової технікою і забирали собі вподобані автомобілі - словом, все відбувалося приблизно так, як під час більшовицького перевороту 1917 року. Луганський "Metro" був приблизно так розграбований і закритий, близько під'їжджати до нього зараз заборонено - можливо, всередині знаходяться якісь склади або навіть військова база бойовиків", – пише блогер.

Гіпермаркет "Metro" в Луганську

Гіпермаркет "Metro" в Луганську

maxim-nm.livejournal.com

На іншому фото – колишній луганський магазин "Фуршет", в якому також знаходився мережевий магазин з продажу побутової техніки "Ельдорадо". Магазин зруйнований і не працює вже кілька років. Всередині залишилися тільки голі стіни.

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

maxim-nm.livejournal.com

Центр Луганська, район Краєзнавчого музею – непрацюючий і розбитий двоповерховий магазин в вигляді прибудови до цегельного житлового будинку, навколо все заростає травою і починає нагадувати Прип'ять.

"Зверніть також увагу і на самі квартири в житловому будинку - вони частково кинуті, будинок спорожнів. Двокімнатну квартиру в Луганську в районі Схід можна зараз купити в районі $10000 або навіть дешевше, збулась мрія всіх любителів СРСР – квартири в Луганську стали майже безкоштовними", – розповідає автор.

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

maxim-nm.livejournal.com

Зліва на фото - стіна одного з колишніх мережевих прибудинкових супермаркетів "Сімейний" в кварталі Комарова, магазин не працює вже дуже давно і закритий багато років. Навколо можна побачити зарослі колючою високою травою залишки клумб, розсохлі розвалені лавочки і переповнені смітники.

"Магазин" Сімейний "закрили, але зате поруч прекрасно почуває себе мережевий магазин розливного пива "Пивна лавка" - такі мережеві "наливайки", на кшталт "Пивної лавки" або "Море пива "зараз дуже популярні в окупованому Луганську - тут збирається п'янь і "планує на трьох". Все в точно як в СРСР, куди мріють повернутися фанати "Новоросії", – пише Мирович.

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

maxim-nm.livejournal.com

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

maxim-nm.livejournal.com

"Зі сміттям і звалища в окупованому Луганську взагалі біда - комунальні служби в місті не працюють, і міські двори нагадують багаторічні сміттєві звалища де небудь в Індії або в найбідніших країнах Африки. Все це гниє і плодить мух з щурами", – пише блогер.

"До речі, зверніть увагу на те, що нічого більш-менш" цінного ", на зразок старих черевиків або поламаного крісла в смітті немає - це або не викидається взагалі, або тут же розтягується місцевими жителями як цінні та ще хороші речі, які можна полагодити з допомогою синьої ізоляційної стрічки і підшивки журналів "Наука і життя" за 1986-88 роки", – додає Мирович.

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

maxim-nm.livejournal.com

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

maxim-nm.livejournal.com

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

maxim-nm.livejournal.com

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

maxim-nm.livejournal.com

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

maxim-nm.livejournal.com

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

maxim-nm.livejournal.com

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

maxim-nm.livejournal.com

"Разом з неосталінським "ЛНР" в Луганськ прийшла і "культура" чисто совкового відпочинку у дворах - нормальних кафе в місті майже не залишилося, люди знову як в сімдесяті роки збираються у дворах на розламаних лавочках і п'ють алкоголь - таке відчуття, що час в "ЛНР" пішло назад. Скоро лампочку Ілліча винайдуть", – зазначає автор.

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

maxim-nm.livejournal.com

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

maxim-nm.livejournal.com

"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

maxim-nm.livejournal.com

"У безсмертному романі Андрія Платонова "Чевенгур" дуже добре показано, що буває, коли люди з поганим розумінням дійсності приходять до влади і намагаються будувати державу - спершу вбивають і виживають всіх, кого оголосили" ворогами ", після з нездоровою ініціативністю починають" збройною рукою спускати комунізм в маси "- а потім все закономірно в'яне, задихається і гине. в кінці-кінців гинуть і творці всього цього ідіотизму - посилаючи страшні прокльони на адресу" Піндос "і іншої світової буржуазії.

Щось подібне сталося і в Луганську - путіністи, сталіністи і неосовки захопили місто і почали будувати там якийсь "нову державу" - з репресіями проти інакомислячих, тортур "підвалами", віджиманням власності і нескінченним дном деградації. Шкода, що автори всього цього жаху не читали хороших книг і не здогадуються, чим все це закінчиться ", – підводить підсумок Мирович.

захоплений Луганськ

захоплений Луганськ

maxim-nm.livejournal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" поскаржилися на колосальні втрати в своїх рядах всього за два тижні вересня. За їх словами, рахунок убитих і поранених йде на десятки.

В окупованому Єнакієве (Донецька область) 22-річний хлопець підірвав гранату - двоє чоловіків отримали поранення.

У Маріуполі Донецької області загинув відпущений судом під домашній арешт бойовик "ДНР" Роман Джумаєв.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Луганська і Луганської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Луганська і Луганської області
Особа
Максим Мирович
Місце
Україна
Тег
бойовики
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel