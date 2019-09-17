"Починає нагадувати Прип'ять": у мережі показали жахи Луганська під окупацією

Луганськ по окупацією бойовиків "ЛНР" – це не просто місто, яке не розвивається шість років. Час тут пішло назад і життя облцентру скотилася в "совок", а в інших моментах і в 37-й рік.

Про це в "Живому журналі" пише блогер Максим Мирович, який за допомогою читачів протягом літа 2019 року. "Знімалося це все на бігу і тоді, коли навколо майже не було людей – в окупованому Луганську зараз створена атмосфера 1937 року, і за такі фото за доносом людини можуть відправити "на підвал" – це теж найчистіший сталінізм, який знову повернувся до окупованої частини України", – пише Мирович.

Розповідь він починає з фотографії гіпермаркету "Metro", який, як і в Донецьку, був розграбований і закритий.

"У Донецьку при пограбуванні "Metro" були також розграбовані ще й знаходяться поблизу автосалони Mitsubishi, Peugeot і Porshe, а сусідній гаражний кооператив – бойовики просто зривали двері гаражів важкої військової технікою і забирали собі вподобані автомобілі - словом, все відбувалося приблизно так, як під час більшовицького перевороту 1917 року. Луганський "Metro" був приблизно так розграбований і закритий, близько під'їжджати до нього зараз заборонено - можливо, всередині знаходяться якісь склади або навіть військова база бойовиків", – пише блогер.

Гіпермаркет "Metro" в Луганську maxim-nm.livejournal.com

На іншому фото – колишній луганський магазин "Фуршет", в якому також знаходився мережевий магазин з продажу побутової техніки "Ельдорадо". Магазин зруйнований і не працює вже кілька років. Всередині залишилися тільки голі стіни.

maxim-nm.livejournal.com

Центр Луганська, район Краєзнавчого музею – непрацюючий і розбитий двоповерховий магазин в вигляді прибудови до цегельного житлового будинку, навколо все заростає травою і починає нагадувати Прип'ять.

"Зверніть також увагу і на самі квартири в житловому будинку - вони частково кинуті, будинок спорожнів. Двокімнатну квартиру в Луганську в районі Схід можна зараз купити в районі $10000 або навіть дешевше, збулась мрія всіх любителів СРСР – квартири в Луганську стали майже безкоштовними", – розповідає автор.

maxim-nm.livejournal.com

Зліва на фото - стіна одного з колишніх мережевих прибудинкових супермаркетів "Сімейний" в кварталі Комарова, магазин не працює вже дуже давно і закритий багато років. Навколо можна побачити зарослі колючою високою травою залишки клумб, розсохлі розвалені лавочки і переповнені смітники.

"Магазин" Сімейний "закрили, але зате поруч прекрасно почуває себе мережевий магазин розливного пива "Пивна лавка" - такі мережеві "наливайки", на кшталт "Пивної лавки" або "Море пива "зараз дуже популярні в окупованому Луганську - тут збирається п'янь і "планує на трьох". Все в точно як в СРСР, куди мріють повернутися фанати "Новоросії", – пише Мирович.

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

"Зі сміттям і звалища в окупованому Луганську взагалі біда - комунальні служби в місті не працюють, і міські двори нагадують багаторічні сміттєві звалища де небудь в Індії або в найбідніших країнах Африки. Все це гниє і плодить мух з щурами", – пише блогер.

"До речі, зверніть увагу на те, що нічого більш-менш" цінного ", на зразок старих черевиків або поламаного крісла в смітті немає - це або не викидається взагалі, або тут же розтягується місцевими жителями як цінні та ще хороші речі, які можна полагодити з допомогою синьої ізоляційної стрічки і підшивки журналів "Наука і життя" за 1986-88 роки", – додає Мирович.

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

"Разом з неосталінським "ЛНР" в Луганськ прийшла і "культура" чисто совкового відпочинку у дворах - нормальних кафе в місті майже не залишилося, люди знову як в сімдесяті роки збираються у дворах на розламаних лавочках і п'ють алкоголь - таке відчуття, що час в "ЛНР" пішло назад. Скоро лампочку Ілліча винайдуть", – зазначає автор.

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

"У безсмертному романі Андрія Платонова "Чевенгур" дуже добре показано, що буває, коли люди з поганим розумінням дійсності приходять до влади і намагаються будувати державу - спершу вбивають і виживають всіх, кого оголосили" ворогами ", після з нездоровою ініціативністю починають" збройною рукою спускати комунізм в маси "- а потім все закономірно в'яне, задихається і гине. в кінці-кінців гинуть і творці всього цього ідіотизму - посилаючи страшні прокльони на адресу" Піндос "і іншої світової буржуазії.

Щось подібне сталося і в Луганську - путіністи, сталіністи і неосовки захопили місто і почали будувати там якийсь "нову державу" - з репресіями проти інакомислячих, тортур "підвалами", віджиманням власності і нескінченним дном деградації. Шкода, що автори всього цього жаху не читали хороших книг і не здогадуються, чим все це закінчиться ", – підводить підсумок Мирович.

захоплений Луганськ maxim-nm.livejournal.com

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