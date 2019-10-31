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31 жовтня • оновлено в 13:55
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По всій Україні приберуть таксофони: озвучено точну дату

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З 1 лютого 2020 року в Україні перестануть працювати вуличні таксофони. В "Укртелекомі" пояснили, що ними користується дуже мало людей і вони збиткові.

Про це повідомили в прес-службі компанії у четвер, 31 жовтня. Там кажуть, що на сьогодні мережа нараховує близько 4800 таксофонів і практично всі вони розміщені в містах. Кількість розмов за їх допомогою весь час скорочується: з 900 тис. хвилин на місяць у 2017 році до менш ніж 380 тис. у 2019-му. Причина – в поширеності мобільного зв'язку і месенджерів.

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"У середньому щодня з одного таксофона відбувається лише близько 2,5 хвилин розмов. Обладнання, яке використовується на таксофонної мережі, фізично і морально застаріло, не виробляється в Україні і це викликає складності з експлуатацією. Послуга таксофонів є збитковою. З огляду на все це, "Укртелеком" ухвалив рішення про припинення з 01.02.2020 року надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, що надаються з таксофонів", – повідомили в компанії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні змінять склад споживчого кошика. У мінімальний набір благ додадуть нові ліки, мобільний телефон і оплату послуг зв'язку.

В Україні може істотно подорожчати мобільний зв'язок. Через підвищення ціни на електроенергію, а також введення щомісячної оплати за основними пакетам – операторам рано чи пізно доведеться шукати додаткові джерела заробітку.

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Тема
Секрети мобільного зв'язку
Місце
Україна
Тег
Укртелеком
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