По мільйону в день: кандидат в президенти розповів, за що платять Коболєву

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримає в 2019 році близько 342 мільйонів гривень зарплати.

Як заявив народний депутат України, голова партії "Відродження" Віктор Бондар, таким є очікуваний дохід Коболєва. Він докладно розповів, за що передбачені виплати голові "Нафтогазу".

"Наглядова рада НАК пропонує нам, щоб ми погодилися на те, що пан Коболєв буде працювати на нас, на українців, на українську промисловість за 10 млн гривень чистої заробітної плати на місяць. Це 128 млн в рік.

Плюс - 216 млн передбачена виплата другої частини премії за рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з Газпромом.

Плюс – щоквартальна премія в цілому на 24 млн 984 тисячі грн.

Плюс – річна премія за досягнення цілей і ключових показників в розмірі 24 млн 984 тисячі грн.

Плюс – премія за реалізацію цілей в середньострокових проектах в розмірі 24 млн 984 тисячі грн.

Плюс - премія за особливі досягнення в розмірі 12 млн 492 тисячі грн.

Плюс - премія за реалізацію цілей на довгострокові проекти в розмірі 12 млн 492 тисячі грн.

Плюс - матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі 1 млн 249 тисячі грн.

Чи зможе цей бідолашний прожити на 1 млн грн в день? Я думаю, якось протягне. І, думаю, що вся країна розуміє, що протягне цей рік, тому що влада його покриває", - заявив Бондар.

Він запропонував поставити на голосування проект постанови про скасування "грабіжницьких тарифів" і проведенні незалежного аудиту компанії НАК "Нафтогаз", всіх державних газових компаній і всіх тарифів, які існують в Україні.

Андрій Коболєв NewsOne

"Нам голосно говорять, що уряд проти продовження контракту з ним, але в реальності вся влада – і ми розуміємо це – його покривають і він буде працювати. Чому покривають, чому платять це 342 млн в рік? Тому, що вигідно покривати. Коболєв на сьогоднішній день забезпечує найбільші схеми влади в Україні. Я давно пропоную: давайте зробимо аудит НАК "Нафтогаз" і дамо відповідь: 80 компаній-імпортерів газу в Україну – що це за компанії? Офшорні компанії зі Швейцарії, де немає газу. що це за компанії, звідки вони беруть газ? Відповідь дуже проста: за оцінками експертів ці компанії заробляють 2-3 млрд доларів на рік. Це компанії-"прокладки", створені владою. Саме тому до перевірки "Нафтогазу" не допускають рахункову палату. Саме за це Коболєву платять 342 млн в рік – щоб він мовчав і не допускав нікого до перевірок", - сказав нардеп.

"Тарифи ростуть, а ми платимо по 342 млн на рік людині за незрозуміло яку роботу. Він провалив всі показники: зменшився видобуток газу в Україні, немає доходів, є доходи тільки у Коболєва і вищого керівництва країни", - додав Бондар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Коболєв заробляє близько двох мільйонів доларів в рік через контракт, який нібито був підписаний при попередньому уряді.

Раніше Коболєв відмовився назвати суму своєї зарплати, скромно натякнувши, що вона "досить велика за українськими мірками".

У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт з Коболєвим і встановити його місячний оклад в розмірі 2,08 млн гривень.

28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт з Андрієм Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.

У той же день з'явилася офіційна реакція Кабміну, згідно з повідомленням, уряд поки не приймав ніяких рішень щодо продовження контракту з Коболєвим.

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