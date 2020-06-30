По Кримському мосту пустили перший вантажний потяг. Відео

В анексованому Росією Криму почався рух вантажних поїздів через Керченський міст.

Про це повідомило агенство "Кримінформ" у своєму Telegram-каналі. "Назустріч один одному проїхали два потяги: з Криму – з товарами республіканських виробників, з материкової частини Росії – з паливом, зерном, добривами та будматеріалами", – йдеться в публікації.

Керченською мосту запустили вантажні поїзди в анексуваний Крим "Кримінформ"

"Влада" півострова восени 2019 року заявляла, що Кримська залізниця (КЗД) з відкриттям вантажоперевезень по залізничній частині мосту через Керченську протоку очікує на поступове зростання вантажопотоку з 3 млн до 25-26 млн тонн на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, побудований Росією Керченський міст і огляд кораблів, здійснюваний ФСБ, привели до того, що Маріупольський і Бердянський морські порти зазнають значних збитків.