Понесуть останнє? Міністр продавив запуск ломбардів в розпал карантину і наступив на граблі Милованова

Кабінет міністрів в кінці березня, в розпал коронавірусу і під час карантину, дозволив роботу ломбардів та оптових ринків. Таке рішення ініціював міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Про це стало відомо OBOZREVATEL. Фактично міністр, незважаючи на загрозу поширення вірусу, вирішив піти на поступки власникам ломбардів та оптових ринків. На його думку, саме ці сфери потребують особливих умов. У логіці міністра, українці в карантин будуть скуповувати товари на оптових ринках і відносити останнє в ломбарди.

Таким чином, Ігор Петрашко фактично наступив на граблі свого попередника – Тимофія Милованова, який не наважився заради безпеки українців заборонити експорт масок. А коли його запитали, чому експорт цієї продукції не стали забороняти, він почав розповідати про необхідність купувати маски заздалегідь, а не обмежувати експорт для бізнесу.

Також цікаво, яка мотивація була у пана Петрашка для запуску ломбардів та оптових ринків. За його словами це нібито "пом'якшить умови ведення бізнесу" та "дасть доступ до фінансових ресурсів". Однак про реальну причину можна тільки здогадуватися.

"Прийняті зміни пом'якшують умови ведення бізнесу ... спрощують доступ населення до фінансових ресурсів і підсилюють виконання введених протиепідемічних заходів", – прокоментував зміни Ігор Петрашко.

Ігор Петрашко

Відзначимо, 25 березня уряд вніс доповнення до постанови №211 "Про протидію поширення на території України коронавируса СОVID-19".

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства пояснили, що на період карантину знято заборону з оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної практики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і посадкових матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.

Пізніше в цей же постанову внесли ще одну правку: вивели з-під заборони роботу всіх видів фінансових установ, в тому числі ломбардів і кредитних спілок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 17 березня на позачерговому засіданні призначила Ігоря Петрашко міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Під час представлення кандидата на міністра в Раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у Петрашко 20-річний стаж у сфері економіки та менеджменту.

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