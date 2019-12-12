Платимо більше на 40%: Київ порівняли з популярним туристичним містом

Вартість споживчого кошика у Києві на 40% вища, ніж такого ж набору продуктів і послуг у Тбілісі.

І це при тому, що в середньому жителі Грузії заробляють більше, ніж українці. Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"У вартість споживчого кошика входять витрати на товари та послуги для сім'ї із 4-х осіб (оренда квартири, комунальні послуги, проїзд, харчування, купівля одягу, дитячий садочок, 1 пачка сигарет у день на сім'ю та багато іншого)", – написав Компанієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чисті міжнародні резерви НБУ в листопаді 2019 року досягли 70-ти місячного максимуму і вже становлять 12,5 млрд дол.

Українська митниця в листопаді вперше за 13 місяців виконала план надходжень до бюджету. Правда, чиновники пішли на самообман. Насправді це сталося через те, що сам план знизили на 10 млрд гривень.

Медіанна заробітна плата в Україні у жовтні 2019 року склала 7661 грн, що свідчить про те, що 50% офіційно працевлаштованих громадян оформлені на 6244 грн "чистими" на руки.

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