План надходження акцизного податку зі спирту вже перевиконали в рази, а галузь виведуть з тіні – Верланов

В Україні у березні 2020 року план з надходжень акцизного податку зі спирту до бюджету вже перевиконано у 5,7 разів. Державна податкова служба у тісній співпраці з правоохоронними органами та місцевою владою демонструє ефективну боротьбу із тіньовим ринком спирту.

У результаті вжитих заходів держбюджет вже сьогодні отримує додаткові десятки мільйонів гривень до бюджету. Про це інформує ДПС.

"Державна податкова служба разом з Національною поліцією, податковою міліцією та іншими правоохоронними органами за лічені місяці продемонстрували, що виведення спиртової галузі з тіні не тільки можливе, але й неминуче. Сьогодні, коли галузь реагує на підвищення попиту на антисептики збільшенням обсягів виробництва, завчасно проведені безпрецедентні заходи по боротьбі з нелегальним виробництвом та обігом спирту принесуть додаткові десятки мільйонів гривень до бюджету", – заявив голова ДПС Сергій Верланов.

У Державній податковій службі зазначили, що, починаючи з кінця 2019 року, спостерігається тенденція до стабільного зростання надходжень від ДП "Укрспирт" до зведеного бюджету. Так, якщо у грудні 2019 року цей показник становив 37,7 млн грн, У січні 2020 року – 41,2 млн грн, у лютому – 43,3 млн грн, то вже за перші 25 днів березня – 127,8 млн гривень.

Також у податковій звернули увагу на те, що іншим результатом системної роботи з детінізації спиртової галузі стало зростання темпів надходження акцизного податку з виробленого в Україні спирту та значне перевиконання індикативів у лютому та, особливо, у березні. "Станом на 27.03.2020 індикативні показники з акцизного податку зі спирту за І квартал вже перевиконані у 2,4 раза (+40,6 млн гривень). Зокрема надходження до загального фонду державного бюджету становили: у січні – 12,9 млн грн (виконання індикативу – 103,8%), у лютому – 11,6 млн грн, (виконання – 142,2%), у березні (станом на 27.03.2020) – 44,4 млн грн, що у 5,7 раза більше від запланованого показника", – сказано у повідомленні.

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