"Північний потік - 2": з'явилося різке висловлювання Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і Польща одностайні в тому, що російський газопровід "Північний потік - 2" неприйнятний і загрожує всій Європі.

Про це глава держави сказав на спільній з польським президентом Анджеєм Дудою прес-конференції в суботу, 31 серпня.

"Ми приділили увагу питанню енергетичної безпеки. І тут ми говоримо з Польщею в єдиний голос: "Північний потік - 2" є неприйнятним і загрожує всій Європі. Без виконання Мінських угод і відновлення територіальної цілісності, санкції проти РФ можуть бути лише більшими", – заявив Зеленський.

"Північний потік - 2": Зеленський різко висловився про газопровід

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шінковскій вель Сенк порівняв газопровід "Північний потік - 2" з пактом Молотова-Ріббентропа. За словами дипломата, будівництво, яке ведеться виключно в інтересах Росії і Німеччини, нагадує договір між Гітлером і Сталіним.

А 21 серпня проти будівництва "Північного потоку - 2", а також інших енергетичних проектів Россі, виступили США і Румунія

Спільна заява про це зробили президенти країн Дональд Трамп і Клаус Йоханніса. "США і Румунія визнають, що енергетична безпека – це національна безпека. Ми підкреслюємо нашу опозицію" Північному потоку-2 "та інших проектів, які ставлять наших союзників і партнерів в енергетичну залежність від Росії", – йдеться в документі, опублікованому на сайті Білого будинки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!