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"Північний потік - 2": з'явилося різке висловлювання Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і Польща одностайні в тому, що російський газопровід "Північний потік - 2" неприйнятний і загрожує всій Європі.

Про це глава держави сказав на спільній з польським президентом Анджеєм Дудою прес-конференції в суботу, 31 серпня.

"Ми приділили увагу питанню енергетичної безпеки. І тут ми говоримо з Польщею в єдиний голос: "Північний потік - 2" є неприйнятним і загрожує всій Європі. Без виконання Мінських угод і відновлення територіальної цілісності, санкції проти РФ можуть бути лише більшими", – заявив Зеленський.

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"Северный поток-2" потерпел поражение

"Північний потік - 2": Зеленський різко висловився про газопровід

"Північний потік - 2": Зеленський різко висловився про газопровід

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шінковскій вель Сенк порівняв газопровід "Північний потік - 2" з пактом Молотова-Ріббентропа. За словами дипломата, будівництво, яке ведеться виключно в інтересах Росії і Німеччини, нагадує договір між Гітлером і Сталіним.

А 21 серпня проти будівництва "Північного потоку - 2", а також інших енергетичних проектів Россі, виступили США і Румунія

Спільна заява про це зробили президенти країн Дональд Трамп і Клаус Йоханніса. "США і Румунія визнають, що енергетична безпека – це національна безпека. Ми підкреслюємо нашу опозицію" Північному потоку-2 "та інших проектів, які ставлять наших союзників і партнерів в енергетичну залежність від Росії", – йдеться в документі, опублікованому на сайті Білого будинки.

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Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Північний потік - 2 санкции
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Соколов Олег
Соколов Олег
Смешно , ей богу. Северный поток 2 всё равно реализуют. Уже 75% реализовано. Никто не будет останавливаться в одном шаге. Тем более там деньги не только России,но и других стран. Щас всё бросили и стали покупать газ в1.5 раза дороже у америкосов. Давайте покупайте у америкосов и загоните своих людей в хижины с буржуйками.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша единогласны в том, что российский газопровод "Северный поток - 2" неприемлем и угрожает всей Европе...... Но если газ идет через украину то Европе ничего не угрожает)))))) Шумерская логика
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Поляки прочухав что нерабы собираются покупать у них втридорога российский газ который они впарят лохам под видом амеровского тут же сделали вид, что они заодно с нерабами.
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