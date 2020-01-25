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25 січня • оновлено в 14:31
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"Північний потік-2" зупинили на багато років: американський експерт назвав причину

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"Північний потік-2" не запрацює ще як мінімум кілька років. Добудувати газопровід вчасно не вдасться, бо США ввели санкції проти компанії Allseas. У світі не залишилося нікого, хто здатний провести глибоководну укладку для Росії.

Про це заявив директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Хербст, передає "Сегодня". "Москва сподівається, що одна з російських компаній зможе розробити таку технологію і добудувати" Північний потік – 2". Згодом це може статися, але на це можуть піти роки, а за це час можуть виникнути інші перешкоди", – розповів експерт.

"Північний потік-2" зупинили на багато років: американський експерт назвав причину

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У Росії звинувачують Вашингтон, що, заблокувавши "Північний потік – 2", США хочуть змусити Європу купувати американський скраплений газ, який буде в рази дорожче. Але, як би там не було, укладання труб по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини не ведеться вже більше місяця. У Кремлі запевняють, що у них є можливість добудувати обхідний газопровід власними силами до кінця 2020 року, максимум – в першому кварталі 2021 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

  • Конгрес США заклав в оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Введення обмежувальних заходів передбачається для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції торкнуться компаній, що беруть участь в спорудженні газопроводів, а також топ-менеджерів цих фірм. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їх нерухомістю або активами в Сполучених Штатах Америки.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроекту, представленого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, санкції покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США погрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газогін. Сенатори від Республіканської партії закликали компанию припинити участь в будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельних санкції".

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Теги
газопровод Північний потік - 2
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Соколов Олег
Соколов Олег
Конечно не достроят. Ну ну хихлы надейтесь. Путин сказал достроят,значит достроят. У самих такое судно есть.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Khruslov Alexey, На Дальнем Востоке, в жопу себе его зас уньте, на такой обьем и такое сечение труб ваша осенизаторский баркас не подходит. Раслабтесь и ждите снятия санкций, если это вообще произойдет и да, докладывайте трубы себе в штаны. Отсталая бензоколонка с населением идиотов.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Соколов Олег, В штаны вы только можете достроить и труб доложить.
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Куни Чан
Куни Чан
Если бы рагули читали документы, то поняли что дело вовсе не в самом строительстве, а в юридическом аспекте, а конкретно в страховании проекта, которое тоже попало под санкции и без которого нельзя продолжать строительство. Урегулирование этого вопроса взяла на себя Германия, а мы просто ждем.
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Куни Чан, ждите,пока китайский мир вас сожрёт, слава Америке
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Ку Алексей
Ку Алексей
Да что там "на многие годы" - на века! как и мост в Крым.
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