"Північний потік-2" вже не зупинити: чим Україні загрожує газова війна

Запуск "Північного потоку-2" планується на 2020 рік. Тоді Україна може втратити прибуток від транзиту газу і зазнати мільярдних збитків. На думку експертів, українська сторона зробила все, що можна, для запобігання цій ситуації, і тепер запуску ПП-2 може завадити хіба що президент США Дональд Трамп.

Якого удару по економіці варто очікувати і що може допомогти Україні – у матеріалі OBOZREVATEL.

головне:

"Північний потік-2" планують запустити у 2020 році. Зараз розпочато будівництво останньої ділянки газопроводу;

У разі, якщо "Північний потік-2" буде запущений, Україна втратить близько 3 мільярдів доларів на рік;

На думку експертів, Німеччина хоче стати головним газовим хабом Європи;

США запланували санкції проти учасників проєкту ПП-2 до оборонного бюджету 2020 року.

Важелі тиску залишилися тільки у Трампа

На думку експертів, зараз ситуацію вирішити може тільки одна людина – президент США Дональд Трамп. І дійсно, в оборонному бюджеті США на 2020 рік були заплановані санкції проти всіх, хто бере участь у будівництві ПП-2, повідомив глава комітету із закордонних справ Сенату Джим Ріш на міжнародному форумі з безпеки у канадському Халіфаксі.

Газова карта Європи

Голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик також дотримується думки, що зараз важелі тиску лишилися тільки у Трампа.

"Якщо говорити про те, як цього уникнути, то ми всі можливі міжнародні дії зробили. Я думаю, що зараз єдиний, хто може щось зробити, це пан Трамп. Він може ввести персональні санкції проти компаній та осіб, які беруть участь у проєкті", – розповів експерт у коментарі OBOZREVATEL.

Він вважає, що в Європі ніхто не стане заважати цим процесам, а Німеччина зараз хоче стати головним газовим хабом.

"Усі свої позиції в Європі вже висловили, Німеччина всіма силами намагається цей потік підлаштувати. Німеччина тут нам не союзник, а противник. Вона хоче перетягнути на себе всі прибутки і доходи від транспортування газу до Європи, стати таким серйозним хабом. Тому все, що можна зробити – ми зробили. Тепер потрібно домовлятися з Росією, наскільки вона готова йти на домовленості до моменту запуску "Північного потоку-2", – поділився думкою Боровик.

Втрати у три мільярди доларів за рік

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у своєму інтерв'ю DW зазначив, що запуск "Північного потоку-2" призведе до економічного удушення України і може порушити стабільність поставок газу до Європи.

"Із запуском "Північного потоку-2" можна очікувати, що транзиту через територію України не буде. І Німеччина повинна розуміти, що вона у такий спосіб сприяє економічному удушенню України", – сказав тоді він.

Дивіться відео за темою:

З цією думкою згоден Валерій Боровик. Він вважає, що запуск "Північного потоку-2" може стати серйозним ударом по економіці України – країна втратить близько трьох мільярдів доларів на рік.

"Це мінус 2-3% завантаженості імпортної системи, тому це до 3 мільярдів втрат у році. Це серйозний удар по нафтогазовому сектору та неприбутковість у бюджеті", – розповів він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

Володимир Зеленський упевнений, що запуск "Північного потоку-2" допоможе "викрутити руки" Україні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!