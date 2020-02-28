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28 лютого • оновлено в 11:32
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/ Ринки та компанії

У Росії заявили, що санкції США не вдарили по "Північному потоку-2"

1.4т
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У компанії, яка будує російський газопровід "Північний потік-2" заявили, що крім швейцарської фірми-трубоукладача Allseas, з проекту поки не вийшла жодна європейська компанія.

Так там прокоментували вплив санкцій США, повідомили "Известия". У Nord Stream 2 AG вважають, що "проєкт реалізується в суворій відповідності до чинного національного і міжнародного законодавства".

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"Там, однак, не уточнили – чи підтвердили європейські країни, через акваторію яких прокладений газопровід, свою прихильність і далі продовжувати участь у проєкті. Останньою дозвіл на укладання труб в листопаді 2019 року видала Данія", – сказано в публікації.

"Північний потік-2"

"Північний потік-2"

Відповідаючи на питання про американські санкції та їхній вплив, компанія послалася на коментарі верховного представника ЄС та віце-президента Єврокомісії Жозепа Борреля. 4 лютого політик, заявив, що ЄС не визнає екстериторіальне застосування санкцій США, "яке суперечить міжнародному праву. Крім того, політика і практика ЄС не повинні визначатися загрозою або введенням санкцій третіх країн".

Також в операторі будівництва газопроводу, який Росія веде в обхід України, заявили, що крім швейцарської компанії-трубоукладача Allseas, з СП-2 поки не вийшла жодна європейська компанія.

"Фінансування проєкту здійснюють фірми з Німеччини, Австрії, Нідерландів і Франції: ENGIE, OMV, Shell, Uniper і Wintershall Dea. Засновником виступає "Газпром". Шведські компанії не беруть участі в проєкті", – відзначається в матеріалі.

Газопроводи Росії

Газопроводи Росії

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Санкції проти Росії Північний потік - 2
Місце
Росія
Теги
санкции Північний потік - 2
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Европейцы бунтовщики, пора их наказывать ))))))
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фил филька
фил филька
айяйяй) наступает пятница - упоротая зрадница)
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