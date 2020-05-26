"Північний потік-2: у США анонсували нові санкції
Посол США в ФРН Річард Гренелл підтвердив, що Вашингтон розробляє план по введенню нових санкцій відносно російського експортного газопроводу "Північний потік-2".
Про це він заявив в інтерв'ю газеті Handelsblatt. За його словами, законопроєкт може бути ухвалений в найкоротші терміни, незважаючи на виборчу кампанію напередодні президентських виборів в США, намічених на листопад.
"Нові санкції знаходять схвалення всіх партій. Незважаючи на виборчу кампанію, процес ухвалення законопроєкту може бути дуже швидким", – заявив дипломат.
Гренелл також закликав уряд Німеччини переглянути свою політику щодо Росії.
"Німеччина повинна припинити годувати звіра, поки вона не вносить достатньо в НАТО", – сказав він.
Як пише Handelsblatt, американці мають намір якщо не запобігти самому завершенню будівництва трубопроводу, то перешкодити дійсному введенню "Північного потоку-2" в експлуатацію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проєкту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт поправок до газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
15 травня Федеральне мережеве агентство ФРН (BNA) відмовило компанії Nord Stream 2 AG у виведенні проєкту російського газопроводу "Північний потік-2" з-під правил оновленої газової директиви ЄС.