Посол США в ФРН Річард Гренелл підтвердив, що Вашингтон розробляє план по введенню нових санкцій відносно російського експортного газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Handelsblatt. За його словами, законопроєкт може бути ухвалений в найкоротші терміни, незважаючи на виборчу кампанію напередодні президентських виборів в США, намічених на листопад.

"Нові санкції знаходять схвалення всіх партій. Незважаючи на виборчу кампанію, процес ухвалення законопроєкту може бути дуже швидким", – заявив дипломат.

Гренелл також закликав уряд Німеччини переглянути свою політику щодо Росії.

"Німеччина повинна припинити годувати звіра, поки вона не вносить достатньо в НАТО", – сказав він.

Як пише Handelsblatt, американці мають намір якщо не запобігти самому завершенню будівництва трубопроводу, то перешкодити дійсному введенню "Північного потоку-2" в експлуатацію.

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