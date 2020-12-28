У Німеччині закінчили будівництво російського "Північного потоку-2"

У Німеччині закінчили укладку трубопроводу "Північний потік-2" у водах виключної економічної зони країни.

Про це 28 грудня повідомило німецьке агентство dpa. Роботи над російським газовим проектом у ФРН велися з 11 грудня.

Труби поклали на ділянці в 2,6 кілометри. Глибина газопроводу склала близько 30 метрів. Роботи вело російське судно-трубоукладник "Фортуна".

Щоб добудувати "Північний потік-2", РФ ще має провести 147 кілометрів труб у водах Данії. Передбачається, що цей етап почнеться в середині січня-2021.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 26 грудня судно "Фортуна" покинуло виняткову економічну зону ФРН, де проводилися роботи з добудови "Північного потоку-2".

Будівництво російського проєкту на території Німеччини було заморожене на рік через санкції США. У грудні-2020 Росія відновила будівництво.

Вашингтон неодноразово заявляв, що проєкт, який збільшить залежність від російського газу, поставить під загрозу енергетичну безпеку Європи. Росія стверджує, що санкції є "недобросовісною конкуренцією".

OBOZREVATEL

Додамо, загальна запланована протяжність маршруту "Північного потоку-2" – понад 1200 км, потужність трубопроводу – 55 млрд м³ газу на рік.

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