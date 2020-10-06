"Північний потік-2" це корупційна угода Німеччини з Путіним, – генерал США

"Північний потік-2" заснований на корупційній угоді з президентом РФ Володимиром Путіним. Угоду ініціював колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який є головою Ради директорів компанії "Роснефть".

Про це в інтерв'ю Der Spiegel заявив ексрадник Дональда Трампа з національної безпеки, генерал США Герберт Макмастер. "США допомогли побудувати післявоєнний порядок, який дав Європі і, насамперед, Федеративній Республіці Німеччині величезні переваги. Мені сумно бачити, що наші німецькі друзі не зробили більшого, щоб протистояти новому російському царю", – додав військовий.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

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