Трамп несподівано дав задню щодо "газопроводу Путіна"

Сполучені Штати поки не вирішили, коли і як вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це сказав президент США Дональд Трамп під час переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель на полях саміту НАТО в Лондоні в середу, 4 грудня, передає ТАСС.

Журналісти запитали Трампа про санкції щодо газопроводу. "Ми ще не визначилися з цим. Я вважаю це [газопровід] проблемою, але це проблема, з якою повинна розібратися сама Німеччина", – зазначив президент.

Він додав, що обговорить ситуацію навколо "Північного потоку-2" з Меркель: "Можливо, для Німеччини це не буде проблемою. Ми обговоримо "Північний потік-2".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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