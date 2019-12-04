Трамп несподівано дав задню щодо "газопроводу Путіна"

Сполучені Штати поки не вирішили, коли і як вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це сказав президент США Дональд Трамп під час переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель на полях саміту НАТО в Лондоні в середу, 4 грудня, передає ТАСС.
Журналісти запитали Трампа про санкції щодо газопроводу. "Ми ще не визначилися з цим. Я вважаю це [газопровід] проблемою, але це проблема, з якою повинна розібратися сама Німеччина", – зазначив президент.
Він додав, що обговорить ситуацію навколо "Північного потоку-2" з Меркель: "Можливо, для Німеччини це не буде проблемою. Ми обговоримо "Північний потік-2".
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіштовхнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.
Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.
Однак 30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу. Відповідна постанова ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу незалежного від компанії, що постачає йому газ.
У Росії заявили, що майбутні американські санкції проти компаній, які будують газопровід "Північний потік-2", незаконні, а тому закликали європейців їх обходити.
Посол Данії в Росії Карстен Сендергорд заявив, що перед видачею дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" його країні необхідно було переконатися, що проект відповідає екологічним стандартам.
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