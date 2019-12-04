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4 грудня • оновлено в 19:25
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Трамп несподівано дав задню щодо "газопроводу Путіна"

4.1т
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Сполучені Штати поки не вирішили, коли і як вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це сказав президент США Дональд Трамп під час переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель на полях саміту НАТО в Лондоні в середу, 4 грудня, передає ТАСС.

Журналісти запитали Трампа про санкції щодо газопроводу. "Ми ще не визначилися з цим. Я вважаю це [газопровід] проблемою, але це проблема, з якою повинна розібратися сама Німеччина", – зазначив президент.

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Він додав, що обговорить ситуацію навколо "Північного потоку-2" з Меркель: "Можливо, для Німеччини це не буде проблемою. Ми обговоримо "Північний потік-2".

Трамп несподівано дав задню щодо "газопроводу Путіна"

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Особи
Ангела Меркель Дональд Трамп
Місце
США
Теги
санкции НАТО
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ще не змерзла Украина, Ни угля, ни газа,ще нам браття буде снится ,зрада Нафтогаза.....
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1
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
А где заголовок: "Ещё один союзник, захотев дружить с Россией, воткнул нож в спину украины"?)))) Или про США чубатым такое ссыкотно писать? ))))
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3
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Чистяков Шурик, У чубатых уже спины не хватает..только ягодицы остались свободными для очередных ножей зрадников...
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0
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
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1
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