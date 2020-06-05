"Північний потік-2" тепер добудувати неможливо – "Нафтогаз"
Нові санкції США унеможливлять завершення будівництва "Північного потоку-2". Документ з новими обмеженнями вже опублікували сенатори.
Про це заявили в пресслужбі "Нафтогазу". "Сьогодні сенатори США Тед Круз, Джин Шагін, Рон Джонсон, Джон Баррассо та Том Коттон подали новий санкційний законопроєкт "Про уточнення до закону "Про захист європейської енергетичної безпеки". Розроблений представниками Республіканської та Демократичної партій документ унеможливить завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", – повідомили в компанії.
Пропонується ввести санкції проти:
компаній, залучених до будь-яких видів "трубоукладальних робіт", що визначаються як "активності, що сприяють укладанню труб, зокрема: підготовка майданчика, облаштування траншеї, дослідження дна, розміщення щебеню, згинання, зварювання, покриття, опускання труб і засипання";
компаній, що надають "послуги аналізу страхових ризиків, страхування та перестрахування" суднен-трубоукладачів;
компаній, що надають “послуги або сприяють технологічній модернізації трубоукладальних суден, встановленню на них зварювального обладнання, їхньому дооснащенню або швартуванню";
компаній, що надають "послуги тестування, перевірки або сертифікації, необхідної для роботи газопроводу".
Цей законопроєкт – продовження ухваленого торік у контексті річного оборонного бюджету США закону "Про захист європейської енергетичної безпеки" (PEESA – the Protecting Europe 's Energy Security Act), яким були введені санкції, спрямовані проти використання суден для глибоководного укладання трубопроводів із метою будівництва "Північного потоку-2".
"Як і в процесі ухвалення PEESA 2019 року, "Нафтогаз" зміг надати представникам Конгресу та ключовим особам в адміністрації президента Трампа важливу інформацію про спроможність Росії завершити "Північний потік-2", зокрема стосовно російських трубоукладальних суден "Академік Черський" та "Фортуна", – пишуть у "Нафтогазі".
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
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