США введуть санкції через Україну: Держдеп поставив ультиматум щодо "Північного потоку-2"

Компанії-підрядники "Північного потоку-2" до 20 січня 2020 року мають завершити всі роботи, пов'язані з газопроводом, якщо вони хочуть уникнути санкцій США.
Про це в п'ятницю, 27 грудня, заявив американський Держдеп, передає "Інтерфакс". У відомстві нагадали, що 20 грудня чинності набув військовий бюджет США-2020, який передбачає обмеження проти цих компаній.
"США введуть санкції, якщо сторони негайно не продемонструють добру волю і не відмовляться від участі в ньому (проєкті "Північний потік-2", – ред.). Сторонам, які мають до цього відношення, необхідно протягом 30 днів завершити роботи", – йдеться в заяві.
У США наголосили, що "Північний потік 2" – спосіб для Росії продовжувати агресію проти України.
У Держдепі також заявили, що таким чином Москва хоче позбавити Київ доходів за транзит газу та перешкодити Україні продовжувати інтеграцію з Європою і США. Газопровід також робить Європу більш вразливою від РФ.
Північний потік-2
Колаж
Нагадаємо:
17 грудня 2019 американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров спробував пояснити санкції проти російського газопроводу в обхід України тим, що з їх допомогою США нібито просувають свої "газові" інтереси в Європі.
Стало відомо, що російські кораблі не зможуть продовжити будівництво "Північного потоку-2" замість швейцарських, які перервали участь у проєктах через санкції.
Як писав OBOZREVATEL, це не єдині "газові" проблеми РФ. З'ясувалося, що "Газпром" зазнає серйозних збитків через падіння цін на газ і нафту на світовому ринку.
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