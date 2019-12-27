США введуть санкції через Україну: Держдеп поставив ультиматум щодо "Північного потоку-2"

Компанії-підрядники "Північного потоку-2" до 20 січня 2020 року мають завершити всі роботи, пов'язані з газопроводом, якщо вони хочуть уникнути санкцій США.

Про це в п'ятницю, 27 грудня, заявив американський Держдеп, передає "Інтерфакс". У відомстві нагадали, що 20 грудня чинності набув військовий бюджет США-2020, який передбачає обмеження проти цих компаній.

"США введуть санкції, якщо сторони негайно не продемонструють добру волю і не відмовляться від участі в ньому (проєкті "Північний потік-2", – ред.). Сторонам, які мають до цього відношення, необхідно протягом 30 днів завершити роботи", – йдеться в заяві.

У США наголосили, що "Північний потік 2" – спосіб для Росії продовжувати агресію проти України.

У Держдепі також заявили, що таким чином Москва хоче позбавити Київ доходів за транзит газу та перешкодити Україні продовжувати інтеграцію з Європою і США. Газопровід також робить Європу більш вразливою від РФ.

Північний потік-2 Колаж

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, це не єдині "газові" проблеми РФ. З'ясувалося, що "Газпром" зазнає серйозних збитків через падіння цін на газ і нафту на світовому ринку.

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