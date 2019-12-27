Головна Новини
27 грудня • оновлено в 21:57
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

США введуть санкції через Україну: Держдеп поставив ультиматум щодо "Північного потоку-2"

3.4т
Читати матеріал російською

Компанії-підрядники "Північного потоку-2" до 20 січня 2020 року мають завершити всі роботи, пов'язані з газопроводом, якщо вони хочуть уникнути санкцій США.

Про це в п'ятницю, 27 грудня, заявив американський Держдеп, передає "Інтерфакс". У відомстві нагадали, що 20 грудня чинності набув військовий бюджет США-2020, який передбачає обмеження проти цих компаній.

"США введуть санкції, якщо сторони негайно не продемонструють добру волю і не відмовляться від участі в ньому (проєкті "Північний потік-2", – ред.). Сторонам, які мають до цього відношення, необхідно протягом 30 днів завершити роботи", – йдеться в заяві.

Новини
Будівництво "Північного потоку-2" зупинили: з'явилася реакція РФ

У США наголосили, що "Північний потік 2" – спосіб для Росії продовжувати агресію проти України.

У Держдепі також заявили, що таким чином Москва хоче позбавити Київ доходів за транзит газу та перешкодити Україні продовжувати інтеграцію з Європою і США. Газопровід також робить Європу більш вразливою від РФ.

Північний потік-2

Північний потік-2

Колаж

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, це не єдині "газові" проблеми РФ. З'ясувалося, що "Газпром" зазнає серйозних збитків через падіння цін на газ і нафту на світовому ринку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Санкції проти Росії Північний потік - 2
Місце
США
Теги
Новини Росії газопровод Держдеп США санкции
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
10
Смішно
8
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Он Алекс
Он Алекс
Отличная новость:) путиноидам ссаной тряпкой по рылу хряяясь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Смешно,США подсчитали ,что России нужно 15 дней для прокладки трубы в море ,на суши уже санкции не действует ,так что кастрюлеголовые начинайте скакать...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Он Алекс
Он Алекс
Oleg Oleg, Дядя ты дурак
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги