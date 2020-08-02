Дерипаска пояснив, чому США ніколи не знімуть санкції проти "Північного потоку-2"

Російський мільярдер Олег Дерипаска заявив, що ймовірності пом'якшення санкцій США проти РФ через будівництво "Північного потоку – 2" немає.

"Такої вірогідності немає, це очевидно", – висловив думку олігарх, голова наглядової ради "Базового елемента" в інтерв'ю телеканалу РБК.

Санкції, за його словами, не скасують "якраз саме тому, що вони діють".

"І та значна шкода для економіки Російської Федерації щороку оцінюється людьми, які вводять санкції або закликають до введення санкцій як реального важеля тиску", – сказав Дерипаска.

Мільярдер додав: "А добудують чи недобудують ["Північний потік – 2"] – це питання ефективності самого "Газпрому".

На думку підприємця, російська компанія "Газпром" у стані це зробити. "Тим більше що питання важливе для Європи, для німецької економіки зокрема", – стверджує він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Дерипаска вважає, що влада РФ "пофігістічно" відноситься до протистояння санкціям США.