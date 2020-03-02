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2 березня • оновлено в 15:57
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Умланд: "Північний потік" загрожує Україні новою війною

2.2т
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У Євросоюзі вважають, що запуск другої гілки газопроводу "Північний потік-2" підвищує ризики війни Росії проти України.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд під час дискусії в Дипакадемії Відня, передає "Укрінформ". Він нагадав, що Росія почала агресію проти України після того, як зменшила залежність від транзиту газу після запуску в 2013 році обхідного газопроводу "Північний потік-1".

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"Північний потік-2"

"Північний потік-2"

"Ми не можемо бути певні, чи Росія вторглася б в Україну без наявності "Північного потоку-1". Як і не можна точно сказати, що станеться після того, як запрацює "Північний потік-2"... Але український наратив з цього приводу слід сприймати серйозно", – заявив німецький політолог.

За його словами, урядам країн Заходу не варто недооцінювати роль, яку "Північний потік" відіграє у війні РФ проти України. Він вважає, що Україна та інші країни, "які дивляться на ситуацію в Східній Європі іншими очима", будуть "продовжувати опір "Північному потоку-2", оскільки ставки по ньому набагато вищі".

Газопроводи в обхід України

Газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Північний потік - 2
Особа
Андреас Умланд
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
скорее наоборот..
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
щирим украинцам на заметку: Коронавирус на самом деле разработан и распространён по всему миру Россией. Вам нужны док-ва? - а по слогам слово коронавирус разложите: Коронави-РУС, вот где собака зарыта!!! Рус - означает русский, российский! И вообще все виРУСы - из России, вот оказывается в чём дело! Вот в чём заключается коварство России! ____
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фил филька
фил филька
если находиться фантазер с талантом делать из гамна конфетку то обос обязательно его опубликует)
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