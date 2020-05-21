"Північний потік-2": Німеччина змінила рішення на користь Росії

Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії та вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм газової директиви Євросоюзу на території країни строком на 20 років.

Про це повідомила компанія-оператор газопроводу Nord Stream AG на своєму сайті 20 травня. Там зазначили, що в Німеччині визнали значну роль газопроводу в забезпеченні енергетичної безпеки країн Європи.

Так, Росії дали можливість за допомогою поставок газу нав'язувати свої політичні інтереси.

Рішення щодо "Північного потоку-2"

"Федеральне мережеве агентство Німеччини ухвалило рішення про звільнення газопроводу "Північний потік" з-під дії ключових положень газової директиви ЄС. ... Згідно з рішенням звільнення з-під дії зазначених положень належить до ділянки газопроводу на території Німеччини, включаючи територіальне море, і діє спочатку протягом 20 років, набуваючи чинності ретроспективно з дати ухвалення змін до Закону про енергетику 12 грудня 2019 року", – сказано в повідомленні.

На сайті BNA та у Twitter-акаунті агенства станом на 21 травня інформації, що підтверджувала б заяву Nord Stream AG, не оприлюднили.

У чому суть газової директиви

Росія прагне добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України, щоб використовувати його як засіб монопольної поставки газу в держави Європи й за необхідності диктувати політичні вимоги (так званий "газовий шантаж").

У Європі це розуміють, а тому поставили умову, що в жодного газопроводу не може бути одного користувача.

В оновлених правилах газової директиви вказали, що оператори трубопроводів, які проходять у морській економічній зоні країн ЄС, зобов'язані резервувати до 50% потужностей газової магістралі для прокачування палива від альтернативних постачальників.

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