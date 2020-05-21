"Північний потік-2": Німеччина змінила рішення на користь Росії

Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії та вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм газової директиви Євросоюзу на території країни строком на 20 років.
Про це повідомила компанія-оператор газопроводу Nord Stream AG на своєму сайті 20 травня. Там зазначили, що в Німеччині визнали значну роль газопроводу в забезпеченні енергетичної безпеки країн Європи.
Так, Росії дали можливість за допомогою поставок газу нав'язувати свої політичні інтереси.
Рішення щодо "Північного потоку-2"
"Федеральне мережеве агентство Німеччини ухвалило рішення про звільнення газопроводу "Північний потік" з-під дії ключових положень газової директиви ЄС. ... Згідно з рішенням звільнення з-під дії зазначених положень належить до ділянки газопроводу на території Німеччини, включаючи територіальне море, і діє спочатку протягом 20 років, набуваючи чинності ретроспективно з дати ухвалення змін до Закону про енергетику 12 грудня 2019 року", – сказано в повідомленні.
На сайті BNA та у Twitter-акаунті агенства станом на 21 травня інформації, що підтверджувала б заяву Nord Stream AG, не оприлюднили.
У чому суть газової директиви
Росія прагне добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України, щоб використовувати його як засіб монопольної поставки газу в держави Європи й за необхідності диктувати політичні вимоги (так званий "газовий шантаж").
У Європі це розуміють, а тому поставили умову, що в жодного газопроводу не може бути одного користувача.
В оновлених правилах газової директиви вказали, що оператори трубопроводів, які проходять у морській економічній зоні країн ЄС, зобов'язані резервувати до 50% потужностей газової магістралі для прокачування палива від альтернативних постачальників.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проєкту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт поправок до газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
15 травня Федеральне мережеве агентство ФРН (BNA) відмовило компанії Nord Stream 2 AG у виведенні проєкту російського газопроводу "Північний потік-2" з-під правил оновленої газової директиви ЄС.
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