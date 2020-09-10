Крутіхін: "Північний потік-2" не добудують, це мертвий проєкт

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель офіційно не відмовиться від газопроводу "Північний потік-2", але добудовувати його вже не будуть через введені раніше американські санкції.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав російський експерт з енергетики Михайло Крутіхін. За його словами, обмеження США стосуються компаній, які займаються прокладанням труб по морському дну і жодна з них не захоче сваритися з американцями.

"Північний потік-2" потрібен Меркель, щоб дорікати американцям у нахабному й безцеремонному втручанні США у внутрішні справи Німеччини і Європи. Тому офіційно відмовлятися від нього й говорити, що так, проєкт закритий, Меркель не стане. Загалом добудовувати проєкт нікому, жодна компанія не захоче сваритися з американцями й потрапляти під їхні санкції. Цей проєкт мертвий", – уточнив Крутіхін.

Експерт нагадав, що проєкту залишилося прокласти тільки дві труби – по 140 і 160 км кожна до берега Німеччини. Самі берегові споруди вже скрізь готові.

"Це не те щоб фіаско для Росії. Фіаско було ще на самому початку, коли росіяни взагалі взялися за цей проєкт і виділили гроші на будівництво нікому не потрібного газопроводу від Ямальського півострова до Балтики. Друзі товариша Путіна дуже добре заробили – десятки мільярдів доларів. А російський бюджет втратив", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп підтримав відмову від будівництва "Північного потоку-2" через отруєння опозиціонера Олексія Навального. У такий спосіб американський лідер пропонує покарати Росію.