"Північний потік-2" можуть недобудувати через низькі ціни на газ

Російський трубопровід "Північний потік-2" через обвал цін на газ, скорочення попиту й нові санкці США може не тільки виявитися збитковим, а й ризикує перетворитися на невдалий довгобуд.
Заявлена вартість "Північного потоку-2" – майже 10 млрд євро. І цілком можливо, що ці гроші витратили даремно. Про це йдеться в публікації OBOZREVATEL.
"Північний потік-2"
На це є кілька причин: перша – будівництво затягнулося майже на рік і невідомо, чи буде взагалі закінчено, тому в процесі "труба" може виявитися "золотою". Друга – починаючи будівництво, ніхто не міг передбачити, що ціни на газ впадуть до історичних мінімумів, як і попит на нього.
"Загалом, якщо порахувати витрати на будівництво самого газопроводу, то вони не окупляться. Тільки один газовий коридор до берега Балтики від Ямалу коштував "Газпрому" більш ніж $100 млрд", – заявив OBOZREVATEL партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін.
"Північний потік-2" може виявитися непотрібним
Росія вже обмежує постачання газу через Польщу, а ось від української газотранспортної системи відмовитися не може. Річ у тім, що ще наприкінці минулого року "Нафтогаз" підписав новий контракт з "Газпромом", який гарантує прокачування 178 млн кубометрів газу на добу.
Водночас зараз Катар розглядає можливість продавати дешевий газ у Європу, щоб відшкодувати часткову втрату китайського ринку. У Катару собівартість блакитного палива нижча, тому Росії з ними конкурувати складно.
І якщо Катар почне активно постачати газ до Європи, Росія може остаточно залишитися "з носом": "Північний потік-2" себе не окупить, та й зовсім виявиться не завантаженим.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант правок до газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого та пом'якшеного проєкту правок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила правки до газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант правок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт правок до газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
15 травня Федеральне мережеве агентство ФРН (BNA) відмовило компанії Nord Stream 2 AG у виведенні проєкту російського газопроводу "Північний потік-2" з-під правил оновленої газової директиви ЄС.
Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії та вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм газової директиви Євросоюзу на території країни строком на 20 років.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".