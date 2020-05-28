"Північний потік-2" можуть недобудувати через низькі ціни на газ

Російський трубопровід "Північний потік-2" через обвал цін на газ, скорочення попиту й нові санкці США може не тільки виявитися збитковим, а й ризикує перетворитися на невдалий довгобуд.

Заявлена вартість "Північного потоку-2" – майже 10 млрд євро. І цілком можливо, що ці гроші витратили даремно. Про це йдеться в публікації OBOZREVATEL.

"Північний потік-2"

На це є кілька причин: перша – будівництво затягнулося майже на рік і невідомо, чи буде взагалі закінчено, тому в процесі "труба" може виявитися "золотою". Друга – починаючи будівництво, ніхто не міг передбачити, що ціни на газ впадуть до історичних мінімумів, як і попит на нього.

"Загалом, якщо порахувати витрати на будівництво самого газопроводу, то вони не окупляться. Тільки один газовий коридор до берега Балтики від Ямалу коштував "Газпрому" більш ніж $100 млрд", – заявив OBOZREVATEL партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін.

"Північний потік-2" може виявитися непотрібним

Росія вже обмежує постачання газу через Польщу, а ось від української газотранспортної системи відмовитися не може. Річ у тім, що ще наприкінці минулого року "Нафтогаз" підписав новий контракт з "Газпромом", який гарантує прокачування 178 млн кубометрів газу на добу.

Водночас зараз Катар розглядає можливість продавати дешевий газ у Європу, щоб відшкодувати часткову втрату китайського ринку. У Катару собівартість блакитного палива нижча, тому Росії з ними конкурувати складно.

І якщо Катар почне активно постачати газ до Європи, Росія може остаточно залишитися "з носом": "Північний потік-2" себе не окупить, та й зовсім виявиться не завантаженим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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