"Північний потік-2" може не запрацювати, навіть якщо його добудують, – Гончар

Російський "Газпром" обдурив своїх партнерів, пообіцявши їм старт поставок газу по "Північному потоку-2" незабаром після завершення укладання труб.

Насправді, для роботи газопроводу не готова інфраструктура з російської сторони. Про це сказав експерт з енергетики Михайло Гончар в інтерв'ю Віталію Портнікову на "Радіо Свобода".

Він вважає, що навіть якщо б 1 січня 2020 року сталась церемонія перерізання блакитний стрічки і запалювання факела, це було б бутафорією, оскільки загалом ГТС не була б функціональною.

Як приклад він навів оголошення про тендер 8 червня на те, щоб були запропоновані поставки опор для монтажу технологічних трубопроводів на компресорній станції Слов'янська в районі Усть-Луги (тобто там, де знаходиться точка старту "Північного потоку-2").

"Якщо компресорна станція не готова до роботи зараз (а вона повинна була бути готова ще минулого року), тоді про який запуск "Північного потоку-2" могла йти мова навіть в разі, якби труба була покладена? Тобто російська сторона, "Газпром" свідомо йшли на обман не тільки своїх партнерів в рамках консорціуму з реалізації цього проекту, але і європейських політиків", – сказав Гончар.

Він зазначив, що прагнення "Газпрому" добудувати кілька відсотків труби не вичерпує всю глибину проблеми запуску газопроводу загалом.

"Газотранспортна система, що працює з надвисоким тиском, не працюватиме, навіть якщо труба буде укладена, але інша периферія не підготовлена до цього. Тому американські санкції б'ють точково, дуже адресно, і, в принципі, вони свого досягають, що було продемонстровано як в торік, так і зараз", – підсумував Гончар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Німеччині пригрозили ввести штрафні мита на американський газ, якщо Вашингтон не припинить тиску на російський газопровід "Північний потік-2".