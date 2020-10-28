'Північний потік-2' – головна загроза, з якою потрібно боротися, – глава ГТС України

Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон вважає будівництво обхідного російського газопроводу "Північний потік-2" основним ризиком для діяльності української компанії і докладає максимум зусиль, щоб даний проект не був реалізований.

Про це він заявив під час шостого українського газового форуму, повідомляє УНІАН. "Найголовніший ризик для нас, для "Оператора ГТС України", транзитна складова в доході якого становить близько 70%, – це будівництво "Північного потоку-2". Ми сподіваємося і докладаємо максимум зусиль, щоб даний проект не був реалізований", – сказав він.

Макогон зазначив, що при цьому "Оператор ГТС" готовий самостійно забезпечувати транспортування всього необхідного обсягу газу європейським споживачам.

"Як "Оператор ГТС України" ми готові забезпечити "Газпрому" транспортування всіх необхідних обсягів газу і вважаємо, що цей проект не приносить переваг ні європейським споживачам, ні європейським газовим компаніям. Навпаки, збільшується залежність ринку ЄС від одного постачальника і значно збільшуються ризики енергетичної безпеки Євросоюзу", – підкреслив він.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

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