"Північний потік-2" – головна загроза, з якою потрібно боротися, – глава ГТС України
Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон вважає будівництво обхідного російського газопроводу "Північний потік-2" основним ризиком для діяльності української компанії і докладає максимум зусиль, щоб даний проект не був реалізований.
Про це він заявив під час шостого українського газового форуму, повідомляє УНІАН. "Найголовніший ризик для нас, для "Оператора ГТС України", транзитна складова в доході якого становить близько 70%, – це будівництво "Північного потоку-2". Ми сподіваємося і докладаємо максимум зусиль, щоб даний проект не був реалізований", – сказав він.
Макогон зазначив, що при цьому "Оператор ГТС" готовий самостійно забезпечувати транспортування всього необхідного обсягу газу європейським споживачам.
"Як "Оператор ГТС України" ми готові забезпечити "Газпрому" транспортування всіх необхідних обсягів газу і вважаємо, що цей проект не приносить переваг ні європейським споживачам, ні європейським газовим компаніям. Навпаки, збільшується залежність ринку ЄС від одного постачальника і значно збільшуються ризики енергетичної безпеки Євросоюзу", – підкреслив він.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проєкту поправок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпром".
19 березня комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
15 травня Федеральне мережеве агентство ФРН (BNA) відмовило компанії Nord Stream 2 AG у виведенні проєкту російського газопроводу "Північний потік-2" з-під правил оновленої Газової директиви ЄС.
Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії та вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм Газової директиви Євросоюзу на території країни терміном на 20 років.