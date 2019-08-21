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"Північний потік-2": двоє потужних союзників України ополчилися на газопровід

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У США і Румунії виступають проти будівництва "Північного потоку-2", а також інших енергетичних проектів Росії.

Спільну заяву про це зробили президенти країн Дональд Трамп і Клаус Йоханніс. "США і Румунія визнають, що енергетична безпека – це національна безпека. Ми підкреслюємо нашу опозицію "Північному потоку-2" та іншим проектам, які ставлять наших союзників і партнерів в енергетичну залежність від Росії", – йдеться в документі, опублікованому на сайті Білого дому.

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Також у заяві зазначено, що в Румунії є запаси природного газу, які потенційно дозволяють підвищувати енергетичну безпеку Європи.

США і Румунія виступили проти "Північного потоку-2"

США і Румунія виступили проти "Північного потоку-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" втратить понад $740 млн через затримки під час будівництва "Північного потоку-2". Причина – в позиції Данії, яка блокує роботи в своїх територіальних водах. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на наявний у них документ.

"Північний потік-2" пройде через Балтійське море, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі в обхід транзитних країн (зокрема України). Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва розраховує запустити газопровід до кінця 2019 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Нацбанк України вже заклав у своїх прогнозах на 2020 рік зниження доходів від транзиту газу на 1 млрд доларів.

Водночас несподівано союзником України в газовій війні з РФ виступила Данія. Там відмовилися давати дозвіл на прокладання частини трубопроводу, яка проходить у їхніх територіальних водах. У Данії заявили, що побоюються за екологічність проекту.

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Тема
Північний потік - 2
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Північний потік - 2
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Питон Каа
Питон Каа
А что у США есть союзники? У них есть только вассалы. А Румыния - это мощный союзник Украины? Смешно. И что, СП-2 уже остановлен? Да хрен там.
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Александров Александр
Александров Александр
Вы за кого принимаете читателей, публикуя подобную х...ню? Мы не хотим конкуренции транзиту газа из РФ через Украину, или воюем, а не торгуем? Или подгавкиваем дяде Сэму?
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Александров Александр, мне кажется,что тут ошибочка в тексте,не выступили против...,а в ступили в...,и чет сразу завоняло
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Не покупайте газ у России, покупайте у нас! Пусть дороже, но безопаснее.
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