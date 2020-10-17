"Північний потік-2" добудують, а США самі подвоїли імпорт з РФ, – глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що США погрожують санкціями за "Північний потік-2", водночас самі подвоїли імпорт нафти з Росії. На думку політика, незважаючи на перешкоди, газопровід добудують.

Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю RND. "Я припускаю, що "Північний потік-2" буде завершено. Питання в тому, коли. Ми визначаємо нашу енергетичну політику і енергопостачання тут, у Європі. Ми не критикуємо той факт, що Сполучені Штати більш ніж удвічі збільшили імпорт нафти з Росії торік і тепер є другим за величиною імпортером російської важкої нафти в світі", – сказав міністр.

При цьому Маас визнав, що між Німеччиною і Росією є ціла низка конфліктів і спірних питань. "Ми швидко дали чітку європейську відповідь на справу Навального. Це було також необхідно за такого серйозного порушення міжнародного права. На жаль, у нас у Німеччині є й інші конфлікти з Москвою, такі як убивство в зоопарку і хакерська атака на Бундестаг. Наші відносини з Росією залишаються складними. Тому і в майбутньому нам доведеться дати європейську відповідь на неприйнятні дії Росії", – сказав міністр.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

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