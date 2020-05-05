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5 травня • оновлено в 18:13
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Польща почала будувати газопровід, який замінить "Північний потік-2"

7.1т
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Розпочалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища у Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від поставок з Росії.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, йдеться на сайті глави держави. Газопровід планується запустити 1 жовтня 2022 року.

Його протяжність – 230 км, а очікувана пропускна спроможність – 10 млрд кубометрів газу на рік. Вартість всього проєкту Baltic Pipe становить понад 1,5 млрд євро

Дуда повідомив, що 30 квітня польський оператор газопроводів Gaz-System підписав контракт із італійською компанією Saipem Limited. Він отримав дозвіл як у польської, так і у данської влади. Роботи почнуться одночасно на польському та данському узбережжях. Безпосереднє укладання труб проводитимуть влітку 2021 року.

Польський газопровід Baltic Pipe

Польський газопровід Baltic Pipe

wikipedia.org

"Якщо ми говоримо про повну диверсифікацію поставок газу в Польщу, якщо ми говоримо про повну незалежність Польщі як одержувача газу від Росії, то цей газопровід є віхою на шляху до цієї незалежності", – сказав Дуда.

Важливий для України

Президент зазначив, що в результаті Польща зможе отримувати газу більше, ніж їй потрібно для власних потреб. Це дозволить стати їй газовим вузлом у своїй частині Європи і гарантувати енергетичну безпеку інших країн.

"Наш план – стати країною, яка зможе гарантувати енергетичну безпеку і для інших країн. Це частина проєкту співпраці "Трьох морів". Польща буде одним із тих гарантів енергетичної безпеки України, яка роками піддається газовому шантажу з боку Росії. Тому цей елемент вкрай важливий для суверенітету і повної незалежності України", – сказав польський президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецька ділова газета Handelsblatt стверджує, що Федеральне агентство по мережах відхилить заявку компанії Nord Stream 2 AG на виведення "Північного потоку-2" з дії норм газової директиви Європейського Союзу.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Північний потік - 2
Особа
Анджей Дуда
Місце
Польща
Теги
газопровод Північний потік - 2
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Ронович Рон
Ронович Рон
Сомнения, что этот проект дойдёт до конца, Россия в очередной раз надругаться над поляками )))
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Молодці поляки! Наша повага.
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Економіка Ринки та компанії

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