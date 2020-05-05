Польща почала будувати газопровід, який замінить "Північний потік-2"

Розпочалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища у Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від поставок з Росії.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, йдеться на сайті глави держави. Газопровід планується запустити 1 жовтня 2022 року.

Його протяжність – 230 км, а очікувана пропускна спроможність – 10 млрд кубометрів газу на рік. Вартість всього проєкту Baltic Pipe становить понад 1,5 млрд євро

Дуда повідомив, що 30 квітня польський оператор газопроводів Gaz-System підписав контракт із італійською компанією Saipem Limited. Він отримав дозвіл як у польської, так і у данської влади. Роботи почнуться одночасно на польському та данському узбережжях. Безпосереднє укладання труб проводитимуть влітку 2021 року.

Польський газопровід Baltic Pipe wikipedia.org

"Якщо ми говоримо про повну диверсифікацію поставок газу в Польщу, якщо ми говоримо про повну незалежність Польщі як одержувача газу від Росії, то цей газопровід є віхою на шляху до цієї незалежності", – сказав Дуда.

Важливий для України

Президент зазначив, що в результаті Польща зможе отримувати газу більше, ніж їй потрібно для власних потреб. Це дозволить стати їй газовим вузлом у своїй частині Європи і гарантувати енергетичну безпеку інших країн.

"Наш план – стати країною, яка зможе гарантувати енергетичну безпеку і для інших країн. Це частина проєкту співпраці "Трьох морів". Польща буде одним із тих гарантів енергетичної безпеки України, яка роками піддається газовому шантажу з боку Росії. Тому цей елемент вкрай важливий для суверенітету і повної незалежності України", – сказав польський президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецька ділова газета Handelsblatt стверджує, що Федеральне агентство по мережах відхилить заявку компанії Nord Stream 2 AG на виведення "Північного потоку-2" з дії норм газової директиви Європейського Союзу.

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