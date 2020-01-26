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26 січня • оновлено в 14:51
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"Південмаш" спіймали на великій закупівлі алюмінію в Росії: розгорівся скандал

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Державне підприємство "ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" 15 січня уклало угоду з російською фірмою "Промислове забезпечення "Альфа-Метал" про постачання алюмінію на 110 млн рублів або 42,9 млн грн.

Про це з посиланням на дані системи ProZorro повідомляють журналісти проєкту "Наші гроші".

Відзначається, що в цьому році на умовах FCA (умови поставки, при яких постачальник зобов'язаний привезти очищений від мит товар у місце, вказане замовником) поставлять алюмінієвий прокат різного сортаменту вагою близько 88724 кг.

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"Південмаш" купив у Росії алюмінію на 43 млн грн

"Південмаш" купив у Росії алюмінію на 43 млн грн

ТСН

При цьому, замовник не оприлюднив у звіті про укладення договору інформацію щодо марки і ціни за кілограм.

Як зазначив завод в описі закупівлі, якість товару має відповідати державному стандарту або технічним умовам, чинним у РФ, що має бути підтверджено сертифікатом якості.

За даними російського реєстру, засновниками фірми "ПО "Альфа-Метал" є Дмитро Борунов і Сергій Горячев, а директором – Дмитро Тріщенко. З 2017 року "Південмаш" уклав з нею чотири угоди про постачання російського алюмінію на загальну суму 435 млн руб або 315,1 млн грн.

Крім того, в описі торішньої закупівлі було відзначено, що алюміній потрібен для виготовлення заводом "Південмаш" основної конструкції першого ступеня ракети-носія "Antares" (раніше – "Taurus II"), головним розробником якої є американська компанія Northrop Grumman Innovation System (колишня Orbital Sciences Corporation). Ракета призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію.

Завод "Південмаш" входить у сферу управління Державного космічного агентства України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укразалізніця" за завищеною в 5 разів ціною закупила у російського виробника запчастини до швидкостеміра на 5,9 млн гривень.

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Автор
Ірина Кулініч
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Даже Омерыга в России алюминий покупает, так что рагули не истерите.
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Поймали так поймали!!)))
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