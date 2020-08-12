Після відміни "Роттердам+" ніхто не відчув зменшення ціни на струм, про яке говорить Герус, – ексголова НКРЕКП

Голова комітету енергетики та ЖКП Андрій Герус повідомив про нібито зменшення ціни на електроенергію в Україні після припинення дії формули "Роттердам+", тоді як фактично цього не побачило ані населення, ані промислові підприємства.

Про це у Facebook написав ексголова Національної комісії з регулювання енергетики та житлово-комунальних послуг Дмитро Вовк.

"Критикуючи "Роттердам+" ресурсами пана Коломойського Герус зробив собі впізнаваність. Але так і не спромігся розібратись як воно працює насправді", – заявив Вовк, реагуючи на повідомлення Геруса щодо нібито зменшення оптово-ринкової ціни (ОРЦ) на струм з 1,54 до 1,2 грн за кВт-год після відміни формули "Роттердам+".

За словами Вовка, в своїй інформації Герус чомусь не вказує, що в ОРЦ як за часів "Роттердам+" так і після включалися дотації та розрахунки з виробниками енергії з альтернативних джерел.

"В останній оптово-ринковій ціні затвердженій НКРЕКП на 2019 рік частка: а) дотацій складала 19.8%-21.2% в залежності від кварталу; б) виробників з альтернативних джерел складала 4.9%-9.6%", – написав Вовк.

При цьому він прокоментував закиди Геруса до позиції голови Офісу простих рішень Міхеїла Саакашвілі, який заявив про менші ціни на струм під час дії "Роттердам+".

"Перш ніж опонувати Саакашвілі треба хоч мінімально вивчити матеріал. Бо тепер пан Саакашвілі може спитати Геруса: може після відміни "Роттердам+" для населення тариф зменшили; або тарифи водоканалів зменшились; чи може бізнес платить за електроенергію менше; і хто відповідає за збитки Енергоатома? А поки сідайте, пане Герус, знову двійка!" – підкреслив Вовк.

Нагадаємо, формула "Роттердам" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 роки. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 року і по поточний момент діє при визначенні вартості природного газу для населення. Ціни встановлюються на підставі вартості газу в європейських хабах плюс витрати на його доставку в Україну.

Цей принцип – так звана формула "Амстердам" – в червні 2020 року був прописаний в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив в тому числі президент Володимир Зеленський. За оцінками голови виконавчого комітету Ради реформ України Михайла Саакашвілі, принцип ціноутворення на вугілля за формулою "Роттердам+" ідентичний принципу "Амстердам+", який застосовується для визначення ціни на газ для населення.

Нагадаємо також, що через рік після скасування формули "Роттердам+", 10 липня 2020 року державна компанія "Центренерго" за сприяння офісу президента України та Міністерства енергетики уклала контракт на купівлю українського вугілля за формулою "Роттердам+".

Як повідомлялося, на початку серпня антикорупційна прокуратура зупинила розслідування у справі "Роттердам+". За даними головного редактора видання Цензор.нет Юрія Бутусова, це рішення погоджене з НАБУ і у справі немає ключового елемента, без якого вона втрачає сенс-експертизи, яка визначає наявність збитку державі. Ця експертиза проводиться цілий рік в експертному центрі Служби безпеки України, але вона все ще не завершена. САП дає можливість НАБУ і СБУ завершити експертизу, оскільки тепер термін розслідування зупинений.

8 серпня 2020 року закінчувався термін проведення розслідування, яке триває 3,5 року, з березня 2017 року. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, до 8 серпня 2020 року НАБУ зобов'язане було завершити розслідування, а САП передати справу до суду або закрити справу за відсутністю складу злочину.