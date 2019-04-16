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Після виборів: Коболєв розкрив деталі газових переговорів з Росією і ЄС

1.6тЧитати матеріал російською

Одразу ж після другого туру президентських виборів можуть відбутися тристоронні газові переговори "Україна-ЄС-Росія".

Про це повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю ТСН. "Наскільки я розумію, [віце-президент Єврокомісії Марош] Шефчович хоче, щоб вони пройшли одразу після виборів президента, і я думаю, що вони, найімовірніше, відбудуться на початку травня", - сказав він.

За його словами, росіяни сумніваються в тому, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде повністю реалізоване, тому і зацікавлені в цих переговорах.

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При цьому Коболєв вважає, що Москва навряд чи буде готова вести діалог до того, поки не дізнається ім'я переможця президентських виборів в Україні. На його думку, але навіть незалежно від їх результатів, риторика РФ навряд чи зміниться.

Після виборів: Коболєв розкрив деталі газових переговорів з Росією і ЄС

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Тема
ринок газу
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз"Північний потік - 2
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М Олег
М Олег
А Украина, то теперь каким боком в этих переговорах???))) Теперь все, надо готовить план "Б"))) Украина БАНКРОТ!!!)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
А какой смысл с вами встречаться? Вы в теме до 1 января 2020 года. А дальше, остаточно прощевайте. Наконец исполнится ваша давняя мечта, слезть с российской газовой иглы!!!
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