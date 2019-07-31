Після рекордного подорожчання: в Україні обвалилися ціни на популярний продукт

В Україні почали знижуватися ціни на помідори, після різкого подорожчання до 25-35 гривень за кілограм.

Напруга на ринку почала швидко падати, за останні три дні ціни на томати обвалилися на 25%, повідомляє "Інфо-Шувар".

Експерти відзначають, що зниження ціни на цьому тижні пов'язано з появою на ринку перших великих партій помідорів з відкритого грунту.

Сезон збору цієї продукції затримався у середньому на 10 днів, а пропозиція тепличних томатів була обмеженою через підтоплення теплиць Закарпаття.

У результаті грунтові помідори зараз продаються по 9-12 гривень за кілограм, а тепличні томати по 17-20 гривень за кілограм.

За останні три дні ціни на томати впали на 25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні незабаром вартість ранніх овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

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