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28 квітня • оновлено в 14:27
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У Чернівцях після бунту бізнесу відкрили продуктові ринки

1.1т
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У Чернівцях у вівторок, 28 квітня, відновилася робота продуктових ринків – незважаючи на карантин, який триває по всій Україні.

Дозвіл дав виконком міськради Чернівців після акції протесту місцевих підприємців, повідомляє "УНІАН".

У Чернівцях почали роботу продуктові ринки

У Чернівцях почали роботу продуктові ринки

"Люди працюють, хоча не так активно і жваво, як це було перед Великоднем. Наскільки я розумію, інформація про вчорашнє рішення виконкому ще не до всіх дійшла: в одному із продовольчих секторів нашого ринку сьогодні практично всі вийшли на роботу. В іншому – тільки половина підприємців", – сказав генеральний директор найбільшого в Чернівцях Калинівського ринку Ігор Маслянчук.

Водночас він додав, що адміністрація ринку проводить профілактичні заходи, закликаючи підприємців та відвідувачів користуватися засобами індивідуального захисту і дотримуватися всіх вимог безпеки під час карантину.

За словами Маслянчука, на ринку патрулюють також співробітники поліції, які стежать за дотриманням карантинних умов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з самого ранку в понеділок, 27 квітня, відбулися пікети представників малого бізнесу в Чернівецькій та Вінницькій областях у зв'язку із закриттям ринків через карантин.

Минулого тижня в Чернівцях підприємці вийшли під будівлю ОДА в рамках протесту проти закриття ринків у зв'язку з карантином в країні. Представники малого бізнесу вважають, що влада прагне знищити їхню діяльність.

Також у Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через тривалий карантин, введений після спалаху коронавірусу.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Робота в Україні Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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Економіка Ринки та компанії

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