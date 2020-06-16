В "ЛНР" висунули ультиматум Пасічнику через бунт шахтарів

У "глави ЛНР" Леоніда Пасічника зажадали виплатити борги шахтарям і припинити переслідування сімей гірників.

Такий ультиматум висунула підпільна організація "Комітет визволення Донбасу", повідомив в своєму Telegram-каналі блогер Анатолій Штірліц. При цьому автори листа прямим текстом назвали "владу ЛНР" окупантами.

У тексті Пасічнику нагадали, що борги із зарплати на шахтах "Никанор-Нова", "Комсомольська", "Партизанська" і "Молодогвардійська" Пасічник обіцяв віддати ще до 25 травня 2020 року. Але люди нічого так і не отримали, після чого влаштували протест з голодуванням.

"Вимагаємо негайно повернути заборгованість працівникам шахт, притягти до відповідальності винних у розкраданні коштів і припинити протиправні дії проти гірників та їхніх родин! Досить поводитись на нашій землі як окупанти! Чи все ж окупанти? А розмови про республіку – безсовісний обман?", – заявили автори листа.

Якщо вимоги не будуть виконані, у "Комітеті визволення Донбасу" пригрозили "перейти до більш рішучих дій".

Ультиматум після бунтів шахтарів в "ЛНР" Telegram / Анатолій Штірліц

Блогер Анатолій Штірліц пожартував, мовляв, що така заява – доказ того, що "коли відкриваєш холодильник, референдум не допомагає".

"І цього разку пишуть, що відсутність мобільного зв'язку не стане перешкодою! Цікава реакція ЕмГеБе і нарЯдної міліції. Хоча цікаво спостерігати, як вже починають прокидатися від роспропаганди. Звичайно, коли шлунок бурлить без їжі, тут не до сну. Спостерігаємо далі!" , – написав блогер.

Блогер Анатолій Штірліц

Як повідомляв OBOZREVATEL, бунт шахтарів через борги по зарплаті в окупованому терористами "ЛНР" місті Зоринську (Луганська область) завершився тим, що "влада" просто закрила шахту "Никанор-Нова".

В окупованому Росією місті Антрациті на Луганщині працівники шахти "Комсомольська" влаштували акцію протесту через затримку зарплати за березень і квітень.

В окупованому Росією місті Антрациті на Луганщині вже тиждень триває бунт через затримку зарплати за березень і квітень на шахті "Комсомольська".