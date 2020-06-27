Після обіцянки Зеленського "Центренерго" виплатило 0,5% боргу шахтарям

Після триденного мітингу під Офісом Президента і Кабміном шахтарі шахти "Надія" отримали від "Центренерго" 8,75 мільйона гривень, які заборгувала компанія. При загальному боргу шахтарям в 2 млрд грн. Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Повідомляю, що поточний борг державної компанії" Центренерго "перед шахтою" Надія "за підписаними актам вчора виплачено в повному обсязі. Таким же чином, відповідно до плану і розкладу виплат, будуть закриті борги перед іншими державними шахтами", - повідомив Сенниченко.

За його інформацією, на наступному тижні інші профспілки також привезуть шахтарів до Києва.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн).

Після зміни менеджменту з серпня "Центренерго" переорієнтувалось з вугілля держ. шахт на вугілля із Росії, яке закупалось через посередників близьких до Коломойського.

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" по відкриттю прямих поставок з РФ.

Сенниченко раніше заявив про повернення контролю над держкомпанією і зміну менеджменту. Однак, зв'язуються з Коломойським Потапенко і Уваров залишаються на своїх посадах.