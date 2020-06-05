Після катастрофи в Норильську Росії напророкували "нафтову чуму"

Плани Росії продовжувати промислове освоєння Арктики і її природних ресурсів можуть призвести до масштабних екологічних катастроф.

Причина – у недотриманні норм безпеки, яке повсюдно зустрічається у російських газовиків і нафтовиків. Про це йдеться в публікації німецького видання Frankfurter Rundschau, що присвячена витоку 21 тис. тонн дизеля у Норильську. Зокрема, 15 тис. тонн палива потрапили до річок.

НП у Норильську

Видання застерігає, що через численні технічні порушення подібні НП у Росії можуть стати регулярними..

"Відповідно до російського законодавства, такі паливосховища повинні бути обнесені дамбами, які перешкоджають тому, щоб токсичні речовини покидали територію об'єкта". Однак Кремль планує продовжувати промислове освоєння російської Арктики і її природних ресурсів. Тобто на вічномерзлому грунті, який стає все більш непередбачуваним, буде з'являтися все більше інфраструктури", – відзначає видання.

Сайт наводить думку експерта Greenpeace Василя Яблокова, який порівняв катастрофу з "нафтовою чумою" біля берегів Аляски у 1989 році.

"Тоді танкер Exxon Valdez втратив при аварії 37 тис. тонн сирої нафти, які отруїли узбережжі протяжністю 2 тис. км і вбили незліченну кількість птахів і риб. Яблоков побоюється, що для усунення всіх наслідків може знадобитися більше десяти років", – підсумували автори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Норильську (РФ) 29 травня сталався масштабний витік дизельного палива з місцевої ТЕЦ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.