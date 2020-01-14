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14 січня • оновлено в 10:30
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"Негайно!" Верланов розпорядився усунути все керівництво митниці в Одесі

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В Одесі усунули всі керівництво митниці. Це сталося після гучного скандалу з хабарем, на якому попалася голова Одеської митниці Наталія Чеботарьова.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Сергій Верланов у Facebook. У понеділок, 13 січня, в Одесі затримали керівника митниці Чеботарьову. За даними НАБУ, вона намагалася дати $25 тис. хабара одному з керівників прокуратури Одеської області, щоб той закривав очі на побори митників з бізнесу.

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"По ситуації в Одесі. Почуте і побачене є неприпустимим. Будь-які прояви корупції та зловживань у лавах податкової будуть викорінені", – написав Верланов.

Голова служби розпорядився усунути все керівництво податкової Одеської області від виконання обов'язків і почати внутрішнє розслідування. Також розпочато перевірку керівного складу центрального апарату податкової та її територіальних органів на предмет корупції та неправомірних дій щодо підприємців.

Наталя Чеботарьова

Наталя Чеботарьова

Facebook Наталі Чеботарьової

Верланов пообіцяв, що співпрацюватиме з НАБУ та іншими правоохоронними органами, щоб "ДПС очистила свої ряди від нечесних і корумпованих співробітників".

Скандал на митниці Одеси

Скандал на митниці Одеси

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 13 січня, співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали в.о. начальника ГУ Державної податкової служби в Одеській області Наталію Чеботарьову за підозрою в дачі хабара.

НАБУ вело справу в.о. начальника ГУ Державної податкової служби в Одеській області Наталії Чеботарьової ще з грудня 2019 року. Про це повідомила прес-служба Бюро, опублікувавши відео, на якому був з афіксірован факт дачі хабара в $ 25 тисяч.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Українська митниця Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Сергій Верланов
Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Да. Преступника бьют не за то, что украл. А за то, что попался!
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Прежде чем писать статью автору следовало бы вначале самому определится о чем он пишет - о налоговой или о таможне. У него там все смешалось, и люди и кони.
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