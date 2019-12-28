Кабмін запропонував прибрати штрафи за касові апарати

Кабінет міністрів України напередодні введення програмних касових апаратів скасує деякі штрафи, пов'язані з їхнім використанням.

Уряд схвалив проєкт змін до закону про касові апарати, повідомили в прес-службі Міністерства економіки. Зокрема пропонується прибрати штрафи за випадки, якщо контрольна стрічка не надрукована або не створена в електронній формі, або ж за неподання звітності до контролюючих органів.

"Ці зміни унеможливлять застосування штрафів до підприємців через можливі недоліки РРО та зменшать ризик корупції з боку перевіряючих", – сказав заступник міністра розвитку економіки Дмитро Романович.

Проєкт також передбачає скасування штрафів попереднього програмування касових апаратів. "Уряд планує впровадження ризик-орієнтованого підходу при проведенні податковою фактичних перевірок щодо дотримання ФОП вимог в сфері застосування РРО", – йдеться в повідомленні.

"А також завдяки проєкту змін до закону можна буде доопрацювати програмні РРО з урахуванням потреб бізнесу і цілей державної фіскальної політики", – додали в Мінекономіки.

Скасували частина штрафів за РРО

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 19 квітня 2020 роки зміняться правила для бізнесу. Зокрема, ФОП, що використовують електронні касові апарати, будуть зобов'язані зберігати дані про продажі певний термін.

Глава ДПС України Сергій Верланов заявив, що новітні програмні реєстратори розрахункових операцій від Державної податкової служби та їх обслуговування для підприємців будуть безкоштовними.

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