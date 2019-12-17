"Писали під диктовку": Раду запідозрили у захисті нелегальних казино

Усі вісім варіантів законопроєкту про легалізацію казино в Україні, які зареєстровано в Раді, виписані під вимоги власників тіньового ринку.

Про це заявив президент МСЛ Георгій Ложенко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня". На його думку, в Україні спершу поспішають легалізувати все підряд, а лише потім встановлюють контроль.

"Розробники урядового законопроекту потрапили в пастку, внісши до документу те, що суперечить загальноєвропейській практиці і здоровому глузду, тому що писали під чиюсь диктовку", – сказав Ложенко.

Він вважає, що власники незаконних казино вирішили скористатися намірами президента навести лад на ринку, тоді як насправді вони просто намагаються легалізувати сьогоднішню ситуацію. А держава у свою чергу поспішає роздати "вхідні квитки" на ринок азартних ігор, а питання, як його контролювати, збирається вирішувати вже потім.

"Всі моделі, які сьогодні працюють в Європі, переважно засновані на контролі ринку. У будь-якій з країн. Зауважте, ці країни не починали з роздачі "вхідних квитків" на ринок. Спочатку вони створювали систему контролю. Вчилися контролювати те, що є, і лише потім розвивали ринок, допускаючи на нього нові напрямки бізнесу", – сказав Ложенко.

В Україні ж, за його словами, поки ніхто не хоче розбиратися, як правильно контролювати казино. "Зате у нас наявний сильний тиск ігрового лобі, яке прекрасно розуміє, що в тіні можна працювати і нормально заробляти", – підсумував президент МСЛ.

Збираються дозволити у торгових центрах

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук в понеділок, 17 грудня, повідомив, що головним захисником тіньових казино у Верховній Раді є глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"І мало не забув, що законопроект про легалізацію грального бізнесу, який продавлює голова фракції" слуги народу "Давид Арахамія в інтересах свого колеги нардепа Олександра Скічко і його тестя Леоніда Юрушева, передбачає можливість відкриття гральних залів в торгово-розважальних центрах!", – написав Мосійчук.

Ігор Мосійчук

Легалізація казино

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні планують дозволити казино та ігрові автомати. Чиновники і нардепи впевнені, що після легалізації грального бізнесу бюджет щорічно буде отримувати близько 1 мільярда доларів.

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