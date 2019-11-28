Електроенергія в Україні подорожчає: енергоексперт назвав реальну вартість

Ціна на електроенергію в Україні не відповідає ринковій і має бути переглянута в бік підвищення.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. Він пояснив, що зараз виробництво електроенергії коштує дорожче, ніж її постачання населенню, і тариф, найімовірніше, буде переглянутий.

"Зараз ціна встановлена на рівні 90 коп. за 1 кВт/год в разі, якщо споживається до 100 кВт/год електроенергії на місяць, і 168 коп. – якщо споживається понад 100 кВт/год. Якщо брати економічно обґрунтовану ціну, то тариф має зрости приблизно до 140-160 коп. та 250 коп. відповідно до обсягів споживання", – вважає енергоексперт.

Ба більше, в майбутньому варто відмовитися від подвійних тарифів і вивести один середній для всіх споживачів. А далі дати можливість постачальникам електроенергії формувати ціну на умовах ринку.

Ціни на електроенергію

"Наприклад, компанія закупила великі обсяги електроенергії за низькою ціною. В такому разі, якщо ціна на струм встановлена в районі 1,85 грн за кВт/год, вона може продати її трохи дешевше за умови закупівлі якимось регіоном великого обсягу електроенергії", – пояснив Корольчук.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Мінекоенерго України планує відмовитися від пільгового тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

Як перший етап розглядається підвищення тарифу для найбільш великих побутових споживачів до рівня II класу промислових споживачів.

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