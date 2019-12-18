Зажадали відійти убік: Німеччина різко звернулася до США через "газопровід Путіна"

У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли убік" у суперечці за газ між Україною і Росією.

Про це заявив офіційний представник фракції "Альтернатива для Німеччини" в бундестазі з енергетики Штеффен Котре. На його думку, тільки так можна наблизити укладання транзитної угоди між двома країнами, повідомляють "РИА Новости".

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"Не хочу спекулювати про шанси укласти угоду. Однак я бачу, що Україна отримує односторонню підтримку з боку США у своїх частково незрозумілих вимогах. Варто, щоб США з їхніми власними інтересами відійшли убік. Ніхто, включно з Росією, не зобов'язаний постачати сировину або вибирати конкретний транзитний маршрут. Йдеться про газозабезпечення Європи. Тому я не бачу зв'язку між постачанням і маршрутом транзиту", – заявив Котре.

Він поскаржився, що боротьба України з російським трубопроводом "Північний потік-2" "вкрай несправедлива, з огляду на те, що Німеччина і Європа підтримують Україну".

"Є достатньо можливостей гарантувати наше газозабезпечення, термінали заповнені. І "Північний потік-2" незабаром буде введено в експлуатацію", – заявив депутат.

Транзит газу

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США затвердив законопроєкт, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". Так США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України, проте це ще не кінець битви для Росії.

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