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18 грудня • оновлено в 11:42
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/ Ринки та компанії

Зажадали відійти убік: Німеччина різко звернулася до США через "газопровід Путіна"

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У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли убік" у суперечці за газ між Україною і Росією.

Про це заявив офіційний представник фракції "Альтернатива для Німеччини" в бундестазі з енергетики Штеффен Котре. На його думку, тільки так можна наблизити укладання транзитної угоди між двома країнами, повідомляють "РИА Новости".

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"Не хочу спекулювати про шанси укласти угоду. Однак я бачу, що Україна отримує односторонню підтримку з боку США у своїх частково незрозумілих вимогах. Варто, щоб США з їхніми власними інтересами відійшли убік. Ніхто, включно з Росією, не зобов'язаний постачати сировину або вибирати конкретний транзитний маршрут. Йдеться про газозабезпечення Європи. Тому я не бачу зв'язку між постачанням і маршрутом транзиту", – заявив Котре.

Він поскаржився, що боротьба України з російським трубопроводом "Північний потік-2" "вкрай несправедлива, з огляду на те, що Німеччина і Європа підтримують Україну".

"Є достатньо можливостей гарантувати наше газозабезпечення, термінали заповнені. І "Північний потік-2" незабаром буде введено в експлуатацію", – заявив депутат.

Транзит газу

Транзит газу

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

  • 30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.

  • Згодом німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.

  • Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі з питання газопроводу "Північний потік-2".

  • 11 грудня до закону про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

  • Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".

  • Конгрес США затвердив законопроєкт, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". Так США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України, проте це ще не кінець битви для Росії.

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Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Санкції проти Росії Північний потік - 2
Місце
Німеччина
Теги
Північний потік - 2 санкции
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
В *опе каждого из деятелей германской АДГ торчит рука )(уйла. Как пошевелит своими грязными пальцами - то АДГшники и будут вопить.
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Николенко Саша
Николенко Саша
Хохoлики, сосандра!)) На сегодняшнее утро укладка СП-2 продолжается в ударном темпе, Пионеринг за последние сутки сделал 5км, Солитёр - 4,2км. Итого, за 20 дней на датским участке ок 150км сделано: Пионеринг - 92,3км, Солитёр - 71,5км. Ветер сегодня на участке средней интенсивности, надеюсь до сильного не дрйдёт, далее прогноз благоприятный. Ждём Темнейшего на Крымском мосту 23 декабря, на открытии ж/д сообщения, будет от чего скаккуасам попускать газы, чтоб наполнить им свою ГТС после 1 января))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дурачки, хотите заставить Россию через вас газ качать? )))
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Коксовый Лаврушка
Коксовый Лаврушка
Zhikharev Dmitry, сам дурак, по любому качать будете.
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