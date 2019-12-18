Зажадали відійти убік: Німеччина різко звернулася до США через "газопровід Путіна"

У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли убік" у суперечці за газ між Україною і Росією.
Про це заявив офіційний представник фракції "Альтернатива для Німеччини" в бундестазі з енергетики Штеффен Котре. На його думку, тільки так можна наблизити укладання транзитної угоди між двома країнами, повідомляють "РИА Новости".
"Не хочу спекулювати про шанси укласти угоду. Однак я бачу, що Україна отримує односторонню підтримку з боку США у своїх частково незрозумілих вимогах. Варто, щоб США з їхніми власними інтересами відійшли убік. Ніхто, включно з Росією, не зобов'язаний постачати сировину або вибирати конкретний транзитний маршрут. Йдеться про газозабезпечення Європи. Тому я не бачу зв'язку між постачанням і маршрутом транзиту", – заявив Котре.
Він поскаржився, що боротьба України з російським трубопроводом "Північний потік-2" "вкрай несправедлива, з огляду на те, що Німеччина і Європа підтримують Україну".
"Є достатньо можливостей гарантувати наше газозабезпечення, термінали заповнені. І "Північний потік-2" незабаром буде введено в експлуатацію", – заявив депутат.
Транзит газу
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Згодом німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі з питання газопроводу "Північний потік-2".
11 грудня до закону про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
Конгрес США затвердив законопроєкт, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". Так США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України, проте це ще не кінець битви для Росії.
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