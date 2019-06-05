Підсумки року роботи у сфері ТЦУ підбили учасники ювілейного V форуму "Трансфертне ціноутворення та податкове планування 2019"

Останній весінній день відзначився плідною роботою ювілейного V Міжнародного форуму "Трансфертне ціноутворення та податкове планування 2019".

Так, вже вп’яте посадові особи Міністерства фінансів України, ДФС України, НБУ, судді, вітчизняні та іноземні експерти у сфері трансфертного ціноутворення, практикуючі юристи та аудитори зібралися, аби обговорити останні законодавчі новації, проблеми, перспективи розвитку та практичні аспекти роботи в галузі трансфертного ціноутворення.

Захід розпочався привітальним словом від організаторів форуму. Партнер, керівник практики трансфертного ціноутворення Лариса Врублевська привітала учасників форуму, відзначивши актуальність питання трансфертного ціноутворення та активність розвитку вказаної практики в Україні. Керуючий партнер Юридичної групи EUCON Ярослав Романчук відзначив, що за 5 років роботи форум розширив свою тематику, додавши також питання міжнародного податкового планування, а також розширив межі та масштаби, з кожним роком залучаючи до роботи все більшу кількість експертів.

Перша сесія "Міжнародні податкові тренди та їх вплив на український бізнес. Підсумки перших п’яти років дії правил трансфертного ціноутворення в Україні. Перехід від періоду адаптації до періоду ефективного функціонування" розпочалася словом від судді Верховного суду, президента International Fiscal Association Ukraine Наталії Блажівської, яка разом із Ярославом Романчуком стала модератором дискусії. Так, пані Блажівська підкреслила значення міжнародного податкового права, впливу BEPS та MLI на українське законодавство, підняла питання глобальних трендів та українських реалій.

Перший заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова у свою чергу пояснила аспекти реформування фінансового сектору, зазначивши, що головним аспектом є прозорість банківської системи. Так, Катрина Рожкова вказала, що фінансова стабільність можлива лише за податкової стабільності. "Закон України "Про валюту та валютні операції" – безвіз для капіталу, – влучно відзначила пані Рожкова, а також додала, – без впровадження плану BEPS ми не будемо здатні забезпечити фінансову та цінову стабільність".

Старший проектний менеджер Офісу підтримки реформ при Міністерстві фінансів України Євген Козлов став вісником новин форуму, що відбувся напередодні в Парижі. Так, експерт розповів про питання, які обговорював із зарубіжними колегами, зокрема про "digital economy" – ряд цифрових гігантів, які розвиваються за рахунок кількості користувачів, а також про потенціал збільшення податкових доходів у світі, роботу системи автоматичного обміну податковою інформацією, за якою було передано інформацію про 47 млн. банківських рахунків на 5 трлн. доларів.

Данило Гетьманцев, президент Асоціації податкових радників, розповів учасникам форуму про управління ризиками, нові підходи до постаудиту, реалізацію принципу "податки мають сплачувати усі", а також необхідність доопрацювання інституту ТЦУ в Україні. Також спікер зазначив, що є необхідність здійснення автоматизації процесу, що вирішить багато питань щодо розвантаження суду.

Директор Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва Державної фіскальної служби України Анатолій Александров говорив про зміну моделі економіки, будівництво нової політики та системи роботи держави з платниками податків. Головним, на думку спікера, питанням ТЦУ є – побудову нового департаменту, який займатиметься питаннями ТЦУ та повинен акцентувати увагу на аудиті, адмініструванні та міжнародному співробітництві.

Руслан Лазаренко, радник з питань державних фінансів Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Україна, розповів про співпрацю представництва німецьких колег із українськими, зокрема про організацію ними різних заходів для робітників українських податкових структур, про співпрацю з державними органами, підготовку відповідних фахівців та кадрового резерву, проведення тренінгів та семінарів для працівників системи органів, що реалізовують державну податкову та митну політику.

Заступник бізнес-омбудсмена в Україні Тетяна Коротка, у свою чергу, відзначила, що фіскальна служба приділяє увагу кожному кейсу щодо питань ТЦУ.

Президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе відзначив, що надзвичайно важливими є питання нового Податкового Кодексу Розвитку, здійснення докорінних змін і реформування податкової системи, а також наголосив на необхідності зупинення процесу реформування ДФС до обрання нового парламенту.

Завершилась дискусія виступом генерального директора Eurofast Global, члена правління IFA Ukraine Хрістодулоса Даміані, який вказав, що за останні 5 років Україна зазнала більших змін, ніж за попередні роки незалежності, змінилися вектори розвитку, мотивація та філософія, а також спікер підкреслив, що за Україною та її внутрішніми змінами спостерігають інші країни.

Друга сесія форуму була присвячена темі "Як нові механізми боротьби з ухиленням від оподаткування, відмиванням грошей та контролю за валютними операціями будуть впливати на трансфертне ціноутворення в Україні?". Її модератом стала голова кваліфікаційної комісії, член Ради Спілки податкових консультантів України Ірина Тертишник.

Відкрив сесію своїм виступом начальник Управління реформування фінансового сектору Департаменту стратегії та реформування НБУ Євген Степанюк, який розповів про особливості політичної нестабільності та її впливу на економічний стан в країні, проблеми оподаткування холдингових компаній у низькоподаткових юрисдикціях, про підводне каміння на шляху прийняття Закону із запровадження Плану дій BEPS в Україні, а також зазначив, що великий бізнес давно працює за новими правилами.

Тетяна Острікова, народний депутат України, член комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, вказала, що наразі на розгляді ВРУ немає законопроектів щодо BEPS та введення податку на виведений капітал. В свою чергу, спікер додала, що питання введення податку на виведений капітал є надзвичайно важливим аспектом в контексті ТЦУ.

Старший проектний менеджер Офісу підтримки реформ при Міністерстві фінансів України Євген Козлов до свого попереднього виступу додав, що повністю пункти плану BEPS реалізувати не вдалося, проте є певні успіхи – перш за все – це ратифікація угоди MLI.

Максим Васюк, начальник відділу Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України, провів аналіз типових схем відмивання грошей, навів реальні приклади функціонування цих схем, а також розповів про законодавчі заходи боротьби з відмиванням грошей у світі.

Ярослав Романчук, закриваючи другу сесію, розповів про те, чому українські компанії використовують іноземний елемент при корпоративному структуруванні, назвав фактори, які варто враховувати при виборі іноземної юрисдикції. На завершення своєї доповіді спікер наголосив, що міжнародне корпоративне структурування сьогодні є оптимальним, універсальним і вигідним інструментом захисту бізнесу від третіх осіб.

Екватором заходу стала третя сесія "Міжнародний досвід застосування законодавства у сфері трансфертного ціноутворення та прозорість податкового планування", яку модерував керуючий партнер INTAX GROUP Олександр Ковтонюк.

Генеральний директор Eurofast Global, член правління IFA Ukraine Хрістодулос Даміану провів детальний аналіз досвіду співпраці Кіпру із європейськими країнами, а також розповів про досвід Болгарії, Греції, Хорватії та Боснії, про особливості роботи CRS системи у Європі.

Про функціонування IP-боксів розповіла патентна повірена України, адвокат, керуючий партнер патентно-юридичної компанії IPStyle Марія Ортинська. Так, спікер розповіла про мету IP-боксів, торкнулась питання декларування доходів від об’єктів інтелектуальної власності, взаємозв’язок ТЦУ та інтелектуального права. Зі слів спікера IP-бокси на Кіпрі вже майже не використовуються, але вони використовуються в Польщі з певними особливостями. А також спікер підкреслила, що основний тренд – майже повне припинення використання IP-боксів.

Керівник відділу перевірок представництв нерезидентів Департаменту аудиту ГУ ДФС у м. Києві Олександр Семенище розповів учасникам про функціонування і оподаткування представництв, зокрема зазначив, що представництва наразі можуть розглядати свою діяльність через ТЦУ.

Євгенія Абросимова, партнер з ТЦУ компанії "Аудит-Інвест", на практичному прикладі розповіла учасникам про застосування внутрішніх аналогів при підготовці документації з ТЦУ.

Четверта сесія "Контроль за трансфертним ціноутворенням – перші результати перевірки податкових органів. Розвиток судової практики" модерувалась аудитором, партнером, керівником практики трансфертного ціноутворення Юридичної групи EUCON Ларисою Врублевською.

Начальник управління окремих об’єктів та категорій платників Департаменту аудиту ГУ ДФС у м. Києві Сусанна Міхонікрозповіла про проведення детального аналізу контролюючими органами, перевірки ДФС – найпопулярніші перевірки та їх особливості, причини затягнення перевірок, про підготовку документації для перевірки, самостійне коригування документації.

В’ячеслав Кругляк, начальник управління перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту аудиту ДФС України, зупинився на проблемних питаннях вибору методу, проаналізував нюанси щодо внесення змін у форвардні контракти, проаналізував зміни норм ТЦУ в Україні та окреслив світовий досвід.

Ірина Дудка, начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення, Офіс великих платників податків ДФС України, проаналізувала та розібрала практичні кейси перших спорів з трансфертного ціноутворення – на стадіях адміністративного та судового оскарження з позиції ДФС.

Останнім виступом четвертої сесії став виступ Володимира Бевзи – адвоката, заступника керівника податкової практики Юридичної групи EUCON. Так, експерт надав рекомендації щодо командної роботи, розповів про ціну помилки платника податків. “Судді в Україні до ТЦУ не готові, особливо судді першої інстанції”, – зазначив спікер.

Останньою, п’ята сесія була присвячена розгляду практичних питань щодо підготовки документації з ТЦУ.

Так, Лариса Врублевська зупинилася на критеріях якості документації з ТЦУ, зокрема спікер зазначила, що документація з ТЦУ повинна містити інформацію передбачену пп.39.4.6 ПКУ. "Якщо платник податків використав найбільш доцільний метод встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", згідно з критеріями, передбаченими п.39.3 ПКУ, такий же метод використовується під час перевірки контролюючим органом. Якщо обґрунтування умов операцій недостатнє чи неналежне, контролюючий орган має право доводити це, застосовуючи інші підходи", – наголосила Лариса Врублевська.

Аудитор, податковий радник Юридичної групи EUCON Жанна Білобловська завершила форум інформативним виступом, розповівши слухачам про критерії вибору сторони, що досліджується, вимоги до алгоритму розподілу операційних доходів і витрат, навела алгоритм сегментації показників фінансової звітності та назвала фактори, які впливають на рівень сегментації.

Окрім цікавих виступів, продуктивних дискусій, активних обговорень, спілкування і нових знайомства на учасників форуму, чекав сюрприз від солодкого партнера заходу – компанії "Київський БКК", а саме розіграш смачних новинок! Так шість щасливчиків отримали за результатами розіграшу торти, тож форум закінчився не тільки на позитивній, але і на солодкій ноті!

Юридична група EUCON на цьому не зупиняється та обіцяє розширювати свої межі, тож очікуйте на продовження серії заходів на тематику трансфертного ціноутворення, слідкуйте за новинами на сайті та сторінками компанії у соціальних мережах! До нових зустрічей та нових вершин!

Матеріал підготовлено юридичною групою EUCON .

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