В Україні почали війну з підробленим маслом: на виробників чекають жорсткі перевірки

В Україні проведуть масштабну перевірку виробників вершкового масла.

Підставою для цього став масовий продаж фальсифікату в магазинах і на ринках. Про це повідомили в Держслужбі з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів. Перевірки пройдуть у 6 областях: Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Харківській і Дніпропетровській.

Раніше громадські активісти і журналісти під час проєкту "СТОП фальсифікат. Масло" отримали шокуючі результати лабораторних досліджень вершкового масла – кожна 5 пачка виявилась підробленою.

"У рамках зазначеного проєкту факти невідповідності виробництва та або обігу масла солодковершкового були встановлені у таких операторів ринку: "Миколаївмолпром", "Фірма Апрель", "Титан", "Таврія-В", "Івано-Франківський місьмолзавод", "Наш Продукт", "Старокостянстинівський молочний завод", "Богодухівський молзавод", "Інтер-мол", – повідомили у відомстві.

В ході перевірок збираються вивчити питання реєстрації цих фірм і торгових марок, в яких умовах вони виробляють і зберігають продукцію.

Вершкове масло

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні серед виробленого вершкового масла кожна п'ята пачка виявилася фальсифікатом.

В українських магазинах і на ринках продовжують продавати підроблене вершкове масло. Фальсифікат навіть потрапляє в їдальні дитячих садків.

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