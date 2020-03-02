Підроблене масло в Україні не приберуть з продажу: знайдена хитрість

Підприємства, які були спіймані на масової підробці масла в Україні, відбулися мізерними штрафами в 23-73 тисячі гривень.

Про це повідомляє ТСН. Такі суми не йдуть ні в яке порівняння з заробітком фальсифікаторів. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Після позапланових перевірок нечесні виробники були змушені відкликати з магазинів 981 кілограм підробки, проте, це лише десята частина фальсифікату.

У дитсадку Миколаєва встигли утилізувати 2 кг підробленого масла, а 173 вже з'їли діти.

Масло

Фальсифікат Івано-Франківського молокозаводу і зовсім списали на "людський фактор".

"Людський фактор, помилилася жінка, яка пакувала. Ми всі робимо вчинки. Запакували це і написала масло вершкове екстра", – розповів голова місцевої Держспоживслужби.

Керівництво запевнило, що помилку завод виправив. Проте, місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження.

"Це не означає, що провели перевірку, позаплановий захід, закінчився проект, і ніхто не буде перевіряти. Насправді за кожним з цих потужностей заплановано 3 інспектування позапланових і ще 1 аудит по системі ХАССП – це аналіз контрольних точок", – зазначила в. о. керівника Держспоживслужби України Ольга Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пачка справжнього масла в Україні не може коштувати менше 45 гривень, адже на кожну з них йде чотири літри молока.

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