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24 січня • оновлено в 18:45
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Перепис несправжній: соціолог розкритикувала підрахунок населення України

2.7т
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Соціолог Ірина Бекешкіна розкритикувала перепис населення, результати якого представив міністр кабінету Міністрів Дмитро Дубілет. Вона заявила, що це "підрахунок населення".

Також, на її думку, три мільярди гривень, які були необхідні для повноцінного перепису, в підсумку все одно повернулися б до бюджету. Про це Бекешкіна сказала в ефірі програми "ІнфоДень" на 5 каналі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Як зменшувалось населення

Як зменшувалось населення

"Те, що відбулося, я би назвала підрахунком. Перепис включає питання про домоволодіння, як люди живуть, чи збираються емігрувати, яка в них професія, мова. Це дає картину, яка потрібна не тільки соціологам, але й соціальним службам. Визначають кількість безробітних, пенсіонерів. А якщо це робиться за різними реєстрами – це підрахунок", – сказала Бекешкіна.

Вона додала, що гроші, витрачені на справжній перепис, не пропали б даремно. "Кажуть, що перепис дорогий. Так. Але ж воно нікуди не йде. Це не ті гроші, які потім будуть відправлені в офшори, чи це буде чийсь прибуток. Їх отримають люди, які проводили би перепис. Не самі багаті люди, очевидно. З цими грошима вони заплатять за комуналку, підуть у магазин. Це ті гроші, які знову повернуться в економіку України", – сказала Бекешкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, населення України складає 37 млн 289 тисяч осіб. Про це свідчать дані так званої електронної перепису населення України.

Соціолог Павло Кутуєв заявив, що нові дані про населення України не можна назвати переписом.

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Автор
Андрій Довгань
Місце
Україна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Мне тут как-то попадалась статейка про электронную перепись. Так вот она выглядела весьма сомнительно. Но в целом, можно же ориентироваться на международные исследования. Отчет ООН опять таки. Что вы имеете на данный момент? 4 место по скорости вымирания страны. 2 место по количеству алкоголиков. Ну, ваши проститутки просто вне конкуренции, их уже никто не догонит. Остальные отчеты тоже радуют вас призовыми местами. Самые бедные, самые коррумпированные. Молодцы.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
да все там неверно - ну не больше 30 лямов осталось - максимум 30,5 и то с натяжкой
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Откровенно говоря она витает в облаках такую перепись как она хочет провести нереально, миллионы украинцев работают за границей ещё миллионы не проживают у себя дома а работают в других регионах, как их опросить, так что все её пожелания неисполнимы
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