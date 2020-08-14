Підраховано збитки, яких Білорусь зазнала через блокування інтернету

Прямі втрати економіки Білорусі від блокувань інтернету, за допомогою яких влада хотіла перешкодити зв'язку між протестувальниками, склали кілька десятків мільйонів доларів на день.

При цьому непрямі збитки, яких зазнала білоруська IT-індустрія, ще тільки належить оцінити. Про це йдеться в публікації The Financial Times.

Блокування інтернету почалися в день президентських виборів у неділю, 9 серпня, і припинилися близько 6:30 ранку в середу, 12 серпня.

За даними сервісу Netblocks, який відстежує блокування, обмеження інтернету означало припинення роботи цифрового банкінгу, послуг таксі, карт, онлайн-покупок і інших послуг, що обернулося Білорусі втрати економічної активності на більш $56 млн в день.

В цілому робота інтернету в країні була порушена впродовж 61 години, що може означати $141 млн збитків.

Розмір збитків для Білорусі від відключення інтернету Netblocks

Використовували досвід Китаю та Ірану

Видання відзначило, що в Білорусі було застосовано технологію блокувань DPI – один з видів фільтрації інтернет-трафіку, який використовується для цензури в таких країнах, як Китай і Іран.

"Вона також вважається наріжним каменем "суверенної інтернету" Росії, який, як заявляють в Кремлі, будують для того, щоб підтримувати роботу свого власного інтернету на випадок, якщо іноземці спробують відключити його ззовні", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня в Мінську невідомі озброєні люди увірвалися в офіси компаній "Яндекс" і Uber і заблокували їхню роботу.

У Білорусі підприємці з IT-сфери запропонували матеріальну допомогу співробітникам міліції і спецслужб, якщо вони вирішать звільнитися, щоб не брати участі в жорстких розгонах протестів.