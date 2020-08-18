Підраховано втрати бюджету України від введення Зеленським безвізу для 7 країн

Від введення президентом України Володимиром Зеленським безвізу для туристів із 7 країн бюджет може втратити близько $2 млн. Але через коронавірусні обмеження ця цифра може бути меншою.

Зокрема, громадяни Китаю в 2019 році заплатили $1,7 млн консульського збору за оформлення віз, а громадяни 6 інших країн заплатили $1,2 млн. Про це Міністерство закордонних справ повідомило "Українським новинам".

З серпня 2020 року до кінця січня 2021 року Україна в односторонньому порядку ввела безвіз для громадян Китаю.

"У 2019 році громадянам КНР оформлено 20 тисяч українських туристичних віз (приблизно 15% від загальної кількості віз, які було оформлено в 2019 році), стягнуто $1,7 млн консульського збору", – повідомили в МЗС.

Також із 1 серпня Україна безстроково ввела безвіз для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Оману і Саудівської Аравії.

"У 2019 громадянами цих країн загалом оформлено 12 тисяч короткострокових віз, стягнуто $1,185 млн консульського збору", – зазначили в міністерстві.

Скільки може втратити бюджет

Безвіз для Китаю введено на пів року, отже, приблизне зниження доходу України від китайських туристів може становити $850 тис., а від туристів з інших шести країн – $1,2 млн (разом трохи більш як $2 млн).

Однак варто враховувати, що через пандемію коронавірусу потік туристів в Україну не буде таким, як у 2019 році. Отже, і втрати бюджету від безвізу будуть меншими. Але якщо безвіз допоможе залучити в Україну більше туристів-іноземців, то вони будуть витрачати всередині країни гроші, розігріваючи так нашу економіку.

Так вважають і в українському МЗС. Там розраховують, що це рішення в підсумку приведе до активізації взаємовигідного двостороннього економічного співробітництва і допоможе залучити іноземні інвестиції в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 серпня 2020 року Україна скасувала візи для шести країн.

З 1 серпня Зеленський ввів безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну, як туристи.