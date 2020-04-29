Підприємці влаштували бунт біля Кабміну: почалися сутички з поліцією

Під Кабміном вранці в середу, 29 квітня, почалася акція протесту підприємців. Вони вимагають скасувати карантин з 1 травня.

Про це повідомив Telegram-канал сайту "Страна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). "Вулиця Грушевського перекрита транспортом протестувальників, які вступили в перепалку з поліцією", – йдеться в повідомленні.

Сьогодні відбудеться чергове засідання уряду. На ньому повинні розглянути питання карантину.

Під Кабінетом міністрів вимагають скасувати карантин strana.ua

Поліцейські вимагають від людей покинути проїжджу частину. Підприємці в свою чергу нагадують про те, що прийшли захищати свої права.

Протестувальники заявляють, що карантин повинен бути для всіх. "Епіцентр працює, Рошен, Макдоналдс працюють, не працює тільки малий бізнес. Якщо карантин, то для всіх", – цитує видання слова одного з учасників мітингу, власника кав'ярень Ельдара.

(Відео – Telegram-канал "Политика Страны").

Близько 9.30 поліція спробувала розігнати людей. У підсумку вони звільнили проїжджу частину для руху транспорту.

Під Кабінетом міністрів вимагають скасувати карантин strana.ua

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Представники малого і середнього бізнесу обурені тим, що їм не дають працювати і утримувати сім'ї. Тоді як іншим держава навіть на карантині дає таку можливість.

Під Кабінетом міністрів вимагають скасувати карантин

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Хрещатику, який належить Тищенку, приїжджають політики та представники олігархів.

Депутат "Слуги народу" Микола Тищенко спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, в якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" в продажності.

У Чернівцях у вівторок, 28 квітня, відновилася робота продуктових ринків – незважаючи на карантин, який триває по всій Україні. Дозвіл дав виконком міськради Чернівців після акції протесту місцевих підприємців.