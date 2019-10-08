Підприємці з 22 країн зберуться в Києві на Лабораторії Онлайн Бізнесу

З 17 по 19 травня в київському Палаці спорту пройшов найбільший у Східній Європі міжнародний саміт по залученню клієнтів з інтернету – Лабораторія Онлайн Бізнесу 2019. На подію побувало більше 7250 підприємців з 22 країн світу.

Уже відкрито офіційний сайт ЛОБ20, де є вся інформація про майбутній івент. Стало відомо, що нова Лабораторія пройде з 29 по 31 травня. Місце – Палац спорту. Організатори заявляють, що в 2020-му також очікується більше 7 000 учасників.

За словами засновника компанії GeniusMarketing Олеся Тимофєєва, на сцену Лабораторії Онлайн Бізнесу 2020 вийде склад спікерів, який стане одним з кращих за всю історію бізнес-самітів в СНД.

Нагадаємо, що в 2019-му перед учасниками виступили топ-експерти і підприємці зі світовими іменами:

Людина з TOP-100 Forbes Ukraine, автор найпопулярнішого на YouTube бізнес-каналу Big Money Євген Черняк.

Співзасновник першого українського мобільного банку Monobank Дмитро Дубілет.

Засновник компанії TemplateMonster Давид Браун.

Співвласник і директор мережі ресторанів "Суші Майстер" Алекс Яновський.

Віце-президент з маркетингу компанії Readdle Денис Жаданов.

Власник агентства відеомаркетінга SHATYRKO Андрій Шатирко.

Самі спікери відзначили подія в своїх соціальних мережах:

Прямо зараз є можливість забрати 2 квитки за ціною 1 на Лабораторію Онлайн Бізнесу 2020. Для цього достатньо забронювати участь на офіційному сайті – gmsummit.me.

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